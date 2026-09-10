विज्ञापन
विशेष लिंक

भादो महीना में दही क्यों नहीं खाना चाहिए?

भादो महीने में दही का सेवन करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है. यहां जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
भादो महीना में दही क्यों नहीं खाना चाहिए?
Curd in Monsoon : क्या भादो में दही नहीं खाना चाहिए?

हमारे देश में न सिर्फ राज्य में बल्कि मौसम के आधार पर भी खानपान में बदलाव देखने को मिलता है. इन बदलावों में अक्सर आपने बड़े-बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि भादो माह में दही नहीं खाना चाहिए. हम में से कई लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक मान्यता समझते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि न सिर्फ बड़े-बुजुर्ग बल्कि आयुर्वेद में भी भादो माह, जो इस साल 29 अगस्त 2026 से शुरू हो चुका है और ये 26 सितंबर 2026 तक रहेगा के बीच दही नहीं खाना चाहिए. यहां जानते हैं आखिर भादो माह दही का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए?

दही खाने से क्या समस्या हो सकती है?

सिरसा स्थित रामहंस चैरिटैबल हॉस्पिटल के आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉ. श्रेय शर्मा का कहना है कि आयुर्वेद में दही को गुरु यानी भारी और कफ बढ़ाने वाला भोजन माना गया है. भादो माह में मौसम में काफी ज्यादा नमी होने लगती है, जिसकी वजह से कफ बढ़ने लगता है. ऐसे में दही का सेवन करने से कफ और भई बढ़ सकता है. ऐसे में सर्दी, खांसी, जुकाम और गले में खराश जैसी परेशानी बढ़ने की आशंका होती है. इसलिए आयुर्वेद में भादो माह में दही न खाने की सलाह दी जाती है. 

Latest and Breaking News on NDTV

इसके साथ ही साइंस ये मानता है कि बारिश के दिनों में मौसम में काफी ज्यादा नमी होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरया तेजी से पनपने लगते हैं. ऐसे में लंबे समय तक खुले में रखी गई दही में बैक्टीरिया काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, जो पेट संबंधी परेशानियां जैसे- अपच, गैस, पेट फूलने की परेशानी को बढ़ा सकते हैं. इसलिए दही न खाने की सलाह दी जाती है. 

क्या भादो में दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए?

अब सवाल ये उठता है कि क्या भादो में बिल्कुल भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए? तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है. आप कुछ बातों को ध्यान में रखकर दही का सेवन कर सकते हैं. 

भादो में कैसे खा सकते हैं दही?

  • अगर आप भादो में भी दही खाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि हमेशा फ्रेश दही का ही सेवन करें. 
  • लंबे समय तक बाहर रखी गई दही का सेवन न करें. 
  • दही जमते ही इसे फ्रिज में रख दें.
  • 2 से 3 दिन से अधिक पुरानी दही का सेवन बिल्कुल भी न करें.

ये भी पढ़ें - भादो माह में क्या नहीं खाना चाहिए? जाने 8 चीजें, जिनके खाने से पड़ सकते हैं बीमार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Curd, Curd Side Effect, Curd Side Effects On Health, Curd Sideeffects, Bhado
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com