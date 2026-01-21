विज्ञापन
Thyroid diet : क्या आप थायराइड से परेशान हैं? अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 खास फल जो वजन कंट्रोल करने और थायराइड फंक्शन को सुधारने में मदद करेंगे.

Thyroid में कौन सा फल खाएं? जानिए यहां सही जवाब 
थायराइड की वजह से कई बार शरीर में अंदरूनी सूजन (Inflammation) महसूस होती है.

Thyroid diet tips : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बिगड़े हुए खान-पान की वजह से थायराइड (Thyroid) की समस्या बहुत आम हो गई है.आपको बता दें कि थायराइड गले में मौजूद एक छोटी सी ग्रंथि (GLAND) होती है, जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है. जब इसमें गड़बड़ी आती है, तो वजन अचानक बढ़ने या घटने लगता है और हमेशा थकावट बनी रहती है. 

इस बीमारी में अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या थायराइड में फल खाना चाहिए? अगर हां तो कौन से फल बेस्ट होते हैं, आज इसी के बारे में हम आगे आर्टिकल में बात करेंगे.

1. सेब (Apple) 

 सेब में पेक्टिन (Pectin) नाम का फाइबर होता है, जो शरीर से जहरीले पदार्थों (Detox) को बाहर निकालने में मदद करता है. क्यूंकि थायराइड में वजन बढ़ने की समस्या आम है, इसलिए सेब खाने से पेट भरा रहता है और वजन कंट्रोल में रहता है.

2. संतरा और नींबू (Citrus Fruits)

थायराइड के मरीजों की इम्यूनिटी अक्सर कमजोर हो जाती है, ऐसे में संतरे, नींबू और अंगूर जैसे खट्टे फल शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं. साथ ही, ये फ्री रेडिकल्स से बचाकर थायराइड ग्रंथि को हेल्दी रखते हैं.

3. बेरीज (Berries) 

स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी या जामुन में भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये फल थायराइड फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है, तो अपनी डाइट में मुट्ठी भर बेरीज जरूर शामिल करें.

4. कीवी (Kiwi)

इसमें पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं जो थायराइड के दौरान होने वाली सुस्ती और चिड़चिड़ेपन को कम करते हैं. यह आपकी नींद की क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है.

5. अनानास (Pineapple) 

थायराइड की वजह से कई बार शरीर में अंदरूनी सूजन (Inflammation) महसूस होती है. अनानास में 'ब्रोमेलैन' नाम का एंजाइम होता है, जो सूजन कम करने में कारगर है. इसमें विटामिन-बी और सी भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. 

इस बात का रखें ध्यान

थायराइड के मरीजों को बहुत ज्यादा मीठे फलों से बचना चाहिए. साथ ही, सोया से बनी चीजों और कुछ खास कच्ची सब्जियों (जैसे पत्तागोभी) को लेकर डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

