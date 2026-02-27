विज्ञापन

थाइरॉइड में ये चीजें खानी सेहत पर पड़ सकती हैं भारी, जानें क्या खाएं और क्या न खाएं

Thyroid Me Kya Khana Chahiye Kya Nahi: खराब जीवनशैली की वजह से आज स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर महिलाओं में थायराइड की परेशानी ज्यादा देखी जा रही है. 

Read Time: 3 mins
Share
थाइरॉइड में ये चीजें खानी सेहत पर पड़ सकती हैं भारी, जानें क्या खाएं और क्या न खाएं
What Precautions Should be taken in Thyroid?

Thyroid Me Kya Khana Chahiye Kya Nahi: खराब जीवनशैली की वजह से आज स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर महिलाओं में थायराइड की परेशानी ज्यादा देखी जा रही है. 

क्या खाएं और क्या न खाएं?

डॉक्टरी उपचार में थायराइड की बढ़ती या घटती संख्या को देखते हुए गोलियां खाने के लिए दे दी जाती हैं. मरीज गोलियों का सेवन तो रोज करता है, लेकिन फिर भी थायराइड में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता. ऐसा इसलिए क्योंकि दवाओं के साथ-साथ आहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है. कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन्हें आहार में शामिल करना चाहिए और कुछ से बिल्कुल परहेज करना चाहिए.

थायराइड में क्या खा सकते हैं?

सब्जियों की बात करें तो इसमें लौकी, तोरी, पलवल, कद्दू गाजर, बीन्स और हरे पत्तेदार सभी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं. यह सभी सब्जियां हल्की और सुपाच्य होती है,इसके साथ ही अनार, पपीता, सेब, नाशपाती और अमरूद जैसे फलों का सेवन कर सकते हैं.

अब बात करते हैं खाद्य तेलों की. थायराइड में अच्छे तेल का इस्तेमाल करना.इसके लिए आहार में देसी घी, नारियल और सरसों का तेल शामिल कर सकते हैं,इसके साथ ही आहार में हल्की और आसानी से पचने वाली दालों को शामिल करें, जैसे मूंग की दाल, मसूर दाल और कुल्थी की दाल. यह दालें पाचन में सरल होती हैं और शरीर में प्रोटीन की मात्रा को भी पूरा करती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

क्या नहीं खाना चाहिए?

कुछ खाद्य पदार्थ सीधे तौर पर थायराइड को प्रभावित करती हैं, जैसे गांठ वाली सब्जी. थायराइड में किसी की तरह की गोभी और सोयाबीन नहीं खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि वे पाचन में भारी और कफ को बढ़ाने वाली होती हैं. बात अगर फलों की करें तो थायराइड में केला, आम, चीकू और अंगूर से परहेज करने की सलाह दी जाती है, इसके साथ ही बार-बार गर्म किया हुआ तेल, मूंगफली का तेल और रिफाइंड तेल के सेवन को भी हानिकारक माना गया है. वहीं दालों में राजमा, छोले और सोयाचंक्स खाने की मनाही है.

इसे भी पढ़ें: Rice For Skin: चावल से चमकेगा चेहरा, ग्लोइंग स्किन के लिए इस तरह करें इस्तेमाल

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hyper Thyroid Me Kya Khana Chahiye, Sukhne Wale Thyroid Mein Kya Khana Chahie, Thyroid Me Kya Khana Chahiye Kya Nahi, Thyroid Precautions, Thyroid Diet
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com