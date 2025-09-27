थायराइड टेस्ट कराने से पहले जान लीजिए ये 5 बातें, नहीं तो रिपोर्ट आ सकती है गलत

Thyroid test tips : थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि होती है, जो हमारे गले में होती है और शरीर के कई जरूरी कामों को कंट्रोल करती है. अगर यह ठीक से काम न करे तो वजन बढ़ना या घटना, थकान, बालों का झड़ना जैसी कई दिक्कतें का सामना कर पड़ सकता है. इसलिए, समय-समय पर थायराइड टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है. लेकिन टेस्ट करवाने से पहले 5 बातें जानना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. आइए जानते हैं-

क्या आपको थकान, वजन में बदलाव, बालों का झड़ना, ठंड लगना या गर्मी लगना जैसे कोई लक्षण महसूस हो रहे हैं? या डॉक्टर ने आपको यह टेस्ट करवाने की सलाह दी है? इन बातों को जानने से आप अपनी कंडीशन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और डॉक्टर को सही जानकारी दे पाएंगे.

ज्यादातर ब्लड टेस्ट खाली पेट करवाने की सलाह दी जाती है, लेकिन थायराइड फंक्शन टेस्ट (जैसे TSH, T3, T4) के लिए आमतौर पर खाली पेट रहने की जरूरत नहीं होती. आप नाश्ता करके भी टेस्ट करवा सकते हैं. फिर भी अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लेना अच्छा रहता है, ताकि कोई गलती न हो.

अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, खासकर थायराइड से जुड़ी कोई, तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बताएं. बायोटीन (Biotin) जैसे सप्लीमेंट्स भी थायराइड टेस्ट के नतीजों को गलत दिखा सकते हैं.

थायराइड की जांच में सबसे कॉमन टेस्ट TSH (थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन) होता है. अगर आपका TSH लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो इसका मतलब है कि थायराइड ग्रंथि कम काम कर रही है (हाइपोथायरायडिज्म). अगर TSH कम आता है, तो मतलब है कि ग्रंथि ज्यादा काम कर रही है (हाइपरथायरायडिज्म). अपने डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट को अच्छे से समझाने के लिए कहें, ताकि आप अपनी कंडीशन को बेहतर तरीके से समझ सकें.

लाइफस्टाइल में करें बदलाव

हेल्दी खाना, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस को कम करना थायराइड फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन रिच डाइट लेना फायदेमंद होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)