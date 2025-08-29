रात को मुंह में रखकर सो जाएं 2 लौंग, कब्ज से लेकर डायबिटीज तक शरीर इन बीमारियों से रहता है कोसों दूर

Benefits of Eating Clove: भारतीय मसाले ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि ये आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद भी करते हैं, हर किसी की किचन में लौंग जरूर होती है. लौंग को कुछ लोग बहुत ही साधारण सा मसाला मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है. लौंग में कई पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं. लौंग में एंटीमाइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कई बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं. लौंग को रात को सोते समय मुंह में रखकर सोना बहुत ही फायदेमंद होता है. कई लोग ऐसा करते हैं. अगर आप भी शरीर को इन बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो आज ही आप भी रात को सोते समय मुंह में लौंग रखकर सोना शुरू कर दीजिए.

रात में सोते वक्त मुंह में लौंग रखने के फायदे (What are the benefits of eating cloves at night? | Sone se Pahle Long Khane ke Fayde)

कफ कम करती है : लौंग में एंटीवायरल गुण होते हैं जो गले को कफ से आराम दिलाने में मदद करते हैं. सर्दियों के मौसम में लोगों को गले की बहुत परेशानी हो जाती है ऐसे में रात को सोना बहुत मुश्किल हो जाता है. कफ होने पर रात को मुंह में लौंग रखकर सोएं. इससे आपको बहुत आराम मिलेगा.

दांत का दर्द दूर करती है : जिन लोगों के दांतों में दर्द होता है उनके लिए लौंग रामबाण इलाज है. दांत का दर्द होने पर रात को सोते समय लौंग मुंह में रखकर सो जाएं. इससे दर्द में बहुत आराम मिलेगा. इसके अलावा दिन में भी आप लौंग खा सकते हैं

डाइजेशन बेहतर करती है : गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्या होने पर लौंग खाएं. लौंग पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करती है. इसे रोज रात को सोते समय मुंह में रखने से पाचन एकदम बढ़िया रहता है.

मुंह की बदबू दूर करती है : कई लोगों को मुंह से बदबू आती है. इसकी वजह से आपको किसी के सामने बात करने में शर्म भी आती है. साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी कम होता है. ऐसे में रोजाना सोते समय लौंग मुंह में रखें. इससे मुंह की बदबू दूर हो जाती है. आप इसे दिन में चबाकर भी खा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)