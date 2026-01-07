विज्ञापन

कब्ज से छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये 3 आसान उपाय, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया आसानी से हो जाएगा पेट साफ

Home Remedies for Constipation: आज हम आपको ऐसे 3 उपाय बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं. इसकी जानकारी न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

कब्ज से छुटकारा पाने के 3 आसान उपाय
Constipation Home Remedies: खराब खानपान और लाइफस्टाइल के कारण आजकल कब्ज की समस्या काफी ज्यादा आम होती जा रही है. पेट साफ न होने कारण कई बार पूरे दिन चिड़चिड़ापन महसूस होता है और काम करने में एकाग्रता नहीं बनती जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं अगर डाइट में कुछ बदलाव कर लिए जाएं तो इस समस्या से काफी जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है. आपको भी अगर कब्ज काफी ज्यादा परेशान करता है तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको ऐसे 3 उपाय बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं. इसकी जानकारी न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

1. भीगी हुई काली किशमिश

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार काली किशमिश कब्ज दूर करने में काफी फायदेमंद होती है. इसके लिए आप 4–5 काली किशमिश पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट खा लें. दरअसल, किशमिश में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है और इसमें सॉरबिटॉल नाम का नेचुरल कंपाउंड होता है, जो आंतों में पानी खींचने में मदद करता है. इससे मल नरम हो जाता है और पेट साफ होने में आसानी होती है. साथ ही काली किशमिश के नियमित सेवन से पाचन तंत्र बेहतर होता है और कब्ज की समस्या में राहत मिलती है.

2. गर्म पानी के साथ घी

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार गर्म पानी के साथ घी के सेवन से पेट साफ रहता है. इसके लिए सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच देसी घी मिलाकर पी लें. दरअसल, घी आंतों के लिए एक तरह से नेचुरल लुब्रिकेंट का काम करता है, जिससे मल आसानी से शरीर से बाहर निकल जाता है. वहीं, गुनगुना पानी पाचन तंत्र को एक्टिव रखने में मदद करता है. दोनों मिलकर मल त्याग के प्रोसेस को आसान बनाते हैं और कब्ज की समस्या में राहत देते हैं.

3. कीवी

कीवी पाचन के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है. पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए रोजाना 1-2 कीवी खाई जा सकती हैं. इसे आप नाश्ते से पहले या मिड‑मॉर्निंग स्नैक के रूप में ले सकते हैं. बता दें कि, कीवी में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह का फाइबर होता है, जो मल को नरम और गाढ़ा बनाए रखता है. साथ ही इसमें मौजूद एक्टिनिडिन एंजाइम पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और खाना पेट व आंतों से आसानी से आगे बढ़ने में मदद करता है, जिससे कब्ज की समस्या में राहत मिलती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

