गुनगुने पानी में घी मिलाकर पीने के फायदे, सेवन करने का सही समय

Benefits of Drinking Ghee With Warm Water: गुनगुने पानी में घी मिलाकर पीना एक असरदार घरेलू उपाय है, जो शरीर को अंदर से साफ करता है, पाचन सुधारता है और दिमागी ताकत बढ़ाता है. यहां जानिए इस चमत्कारी मिश्रण के फायदे और सेवन का सही तरीका.

Benefits of Drinking Ghee With Warm Water: देसी घी को सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला नहीं, बल्कि सेहत का खजाना माना जाता है. आयुर्वेद में इसे अमृत भी कहा जाता है. गुनगुना पानी शरीर को डिटॉक्स करने और पाचन सुधारने में मदद करता है. लेकिन, जब इन दोनों को मिलाकर सही समय पर पीया जाए, तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं. यह नुस्खा न सिर्फ पेट को साफ करता है, बल्कि शरीर, दिमाग और त्वचा तक पर सकारात्मक असर डालता है. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग कब्ज, थकान, कमजोर इम्यूनिटी और वजन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. ऐसे में अगर आप रोज़ाना सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच देसी घी मिलाकर पीते हैं, तो यह आपकी सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. आइए जानते हैं इसके फायदे और सेवन का सही तरीका.

गुनगुने पानी में घी मिलाकर पीने के फायदे - (Benefits of Drinking Ghee Mixed With Lukewarm Water)

1. पाचन तंत्र को मजबूत करता है

घी आंतों को चिकनाई देता है और गुनगुना पानी पाचन क्रिया को तेज करता है. इससे कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं में राहत मिलती है.

2. शरीर को डिटॉक्स करता है

शरीर में जमा गंदगी के लिए काल है ये मिश्रण. यह मिश्रण शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. इससे गट हेल्थ सुधरती है और त्वचा भी साफ रहती है.

3. मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है

अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह नुस्खा मदद कर सकता है. घी में मौजूद ब्यूटिरिक एसिड मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन कंट्रोल रहता है और शरीर में एनर्जी बनी रहती है.

4. जोड़ों और हड्डियों के लिए फायदेमंद

घी एक नेचुरल लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जिससे जोड़ों का दर्द और अकड़न कम होती है. विटामिन K2 हड्डियों को मजबूत बनाता है.

5. दिमागी ताकत बढ़ाता है

ये नुस्खा ब्रेन हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है. घी में मौजूद हेल्दी फैट्स ब्रेन सेल्स को पोषण देते हैं. इससे याददाश्त तेज होती है और मेंटल क्लियरिटी आती है. 

6. स्किन और बालों को चमकदार बनाता है

घी में विटामिन A, D, E और K होते हैं जो त्वचा को अंदर से नमी देते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं. इसलिए भी यह नुस्खा आजमाया जाना चाहिए.

सेवन करने का सही समय और तरीका

  • सुबह खाली पेट: एक गिलास हल्का गुनगुना पानी लें और उसमें एक चम्मच देसी घी मिलाएं. इसे धीरे-धीरे पीएं. यह दिन की शुरुआत को हेल्दी बनाता है.
  • रात को सोने से पहले (अगर कब्ज की समस्या हो): कुछ लोग इसे रात में भी लेते हैं ताकि सुबह पेट साफ हो जाए. लेकिन, यह हर किसी के लिए सही नहीं होता, इसलिए डॉक्टर की सलाह लें.

ध्यान रखें: अगर आपको फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल या पाचन संबंधी कोई गंभीर समस्या है, तो इस नुस्खे को अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

