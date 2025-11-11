विज्ञापन
विशेष लिंक

लिवर में जमा गंदगी को साफ कर देता है ये लाल जूस, इन लोगों के लिए औषधि से कम नहीं

Beetroot Juice Benefits: लिवर में जमा गंदगी को साफ करने के लिए आप रोजाना इस डिटॉक्स ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं. इसे सिर्फ लिवर ही नहीं बल्कि इन समस्याओं में भी काफी फायदेमंद माना जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
लिवर में जमा गंदगी को साफ कर देता है ये लाल जूस, इन लोगों के लिए औषधि से कम नहीं
Beetroot Juice: लिवर की सफाई कैसे करें.

Beetroot Juice Health Benefits: लिवर हमारे शरीर का अभिन्न अंग है. गलत खान-पान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हीं में से एक है लिवर. आपको बता दें कि लिवर में जमा गंदगी (टॉक्सिन्स) के कारण पाचन संबंधी समस्याएं जैसे गैस, अपच और कब्ज हो सकती हैं, और यह त्वचा की समस्याओं जैसे मुंहासे और खुजली का कारण भी बन सकता है. अगर आप भी अपने लिवर को एकदम हेल्दी रखना चाहते हैं, तो रोजाना इस जूस का सेवन कर सकते हैं.

चुकंदर एक जड़ वाली सब्जी ह जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप भी कमजोरी और खून की समस्या से हर दिन दो चार हो रहे हैं तो आप चुकंदर के जूस का सेवन कर सकते हैं.  आपको बता दें कि इसमें मैंगनीज, पोटैशियम, आयरन, फोलेट, विटामिन बी6 और विटामिन सी सहित तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- कद्दू के बीज में कौन सा विटामिन होता है? 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock

कैसे बनाएं चुकंदर का जूस- (How To Make Beetroot Juice)

सामग्री-

  • चुकंदर
  • नींबू का रस 
  • चीनी 
  • पानी
  • विधि-

विधि-

चुकंदर का जूस को बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को अच्छी तरह से धो लें और उन्हें छील लें. चुकंदर को छोटे टुकड़ों में काट लें. चुकंदर के टुकड़ों को मिक्सर या जूसर में डालें और जूस निकालें. यदि जूस गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं. यदि आप चाहते हैं, तो इसमें नींबू का रस मिला सकते हैं जो स्वाद को बढ़ाता है. यदि आप चाहते हैं, तो इसमें शहद या चीनी मिला सकते हैं जो स्वाद को मीठा बनाता है. ताज़ा चुकंदर का जूस पीएं. 

चुकंदर का जूस पीने के फायदे-(Benefits of Drinking Beetroot Juice)

लिवर को साफ रखने के लिए आप चुकंदर के जूस का सेवन कर सकते हैं. आपको बता दें कि ये लिवर को साफ रखने ही नहीं बल्कि खून को बढ़ाने में भी मददगार है. इतना ही नहीं इसमें मौजूद गुण पाचन को बेहतर रखने और अपच की समस्या से बचाने में मददगार हैं. इस जूस का रोजाना सेवन कर स्किन को हेल्दी रखने में भी मदद मिल सकती है.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Beetroot Juice For Cleasing Liver, Liver Detox Naturally, Liver Ko Saaf Kaise Rakhe, Beetroot Juice Benefits, Beetroot And Cucumber Juice, Beetroot Antioxidants, Beetroot For Liver Health, Beetroot Juice Daily Benefits, Beetroot Juice For Fatty Liver, Beetroot Juice For Liver Detox, Beetroot Lemon Juice For Liver
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com