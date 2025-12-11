रोजाना चुकंदर खाने से क्या होगा? चुकंदर के जूस में क्या-क्या मिलाया जाता है? यहां जानिए

Chukandar Ke Fayde: चकुंदर को सलाद के रूप में तो लगभग सभी ने खाया होगा, लेकिन क्या कभी आपने इसका जूस पीया है? चकुंदर का जूस विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो खून की कमी, कमजोरी, थकान, स्किन से जुड़ी समस्याएं और हाई ब्लड प्रेशर से राहत दिला सकता है. अगर आप अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में चकुंदर का जूस शामिल कर लें, तो न सिर्फ शरीर को ऊर्जा मिलती है बल्कि रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है. यहां जानें चकुंदर का जूस पीने से क्या-क्या फायदे होते हैं और इसे घर पर कैसे बनाया जा सकता है.

चुकंदर के फायदे क्या हैं?

वजन: चकुंदर के जूस में कम कैलोरी और ज्यादा फाइबर होता है, जो वजन कम करने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है. यह पेट को देर तक भरा रखता है और अनहेल्दी स्नैक्स की इच्छा को कम कर सकता है.

इसे भी पढ़ें: रात में ऐसा क्या खाएं कि सुबह पेट साफ हो जाए?

पाचन: जो लोग पेट से जुड़ी दिक्कतों से परेशान रहते हैं उनके लिए चकुंदर का जूस फायदेमंद माना जा सकता है. इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है , जो पाचन को मजबूत बनाता है. इसके नियमित सेवन से कब्ज की समस्या से राहत पाई जा सकती है.

हार्ट: चकुंदर के जूस में एंटीऑक्सीडेंट और नाइट्रेट पाए जाते है, जो हृदय की नसों को स्वस्थ रखते हैं, ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं और दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम किया जा सकता है.

इम्यूनिटी: चुकंदर में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन बदलते मौसम में होने वाली दिक्कतों से राहत दिला सकता है.

चकुंदर का जूस बनाने की विधि?

चकुंदर और गाजर को अच्छी तरह धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और मिक्सर में डालकर थोड़ा सा पानी मिलाकर जूस तैयार कर लें. अब इस मिश्रण को छान लें. फिर जूस को गिलास में निकालकर स्वाद के लिए इसमें नींबू का रस और काला नमक मिला लें और सेवन करें.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)