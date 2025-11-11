लिवर में जमा गंदगी को साफ कर देता है ये लाल जूस, इन लोगों के लिए औषधि से कम नहीं

Beetroot Juice Health Benefits: लिवर हमारे शरीर का अभिन्न अंग है. गलत खान-पान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हीं में से एक है लिवर. आपको बता दें कि लिवर (liver Detox) में जमा गंदगी (टॉक्सिन्स) के कारण पाचन संबंधी समस्याएं जैसे गैस, अपच और कब्ज हो सकती हैं, और यह त्वचा की समस्याओं जैसे मुंहासे और खुजली का कारण भी बन सकता है. अगर आप भी अपने लिवर को एकदम हेल्दी रखना चाहते हैं, तो रोजाना इस जूस का सेवन कर सकते हैं.

चुकंदर एक जड़ वाली सब्जी ह जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप भी कमजोरी और खून की समस्या से हर दिन दो चार हो रहे हैं तो आप चुकंदर के जूस का सेवन कर सकते हैं. आपको बता दें कि इसमें मैंगनीज, पोटैशियम, आयरन, फोलेट, विटामिन बी6 और विटामिन सी सहित तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं.

कैसे बनाएं चुकंदर का जूस- (How To Make Beetroot Juice)

सामग्री-

चुकंदर

नींबू का रस

चीनी

पानी

विधि-

चुकंदर का जूस को बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को अच्छी तरह से धो लें और उन्हें छील लें. चुकंदर को छोटे टुकड़ों में काट लें. चुकंदर के टुकड़ों को मिक्सर या जूसर में डालें और जूस निकालें. यदि जूस गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं. यदि आप चाहते हैं, तो इसमें नींबू का रस मिला सकते हैं जो स्वाद को बढ़ाता है. यदि आप चाहते हैं, तो इसमें शहद या चीनी मिला सकते हैं जो स्वाद को मीठा बनाता है. ताज़ा चुकंदर का जूस पीएं.

चुकंदर का जूस पीने के फायदे-(Benefits of Drinking Beetroot Juice)

लिवर को साफ रखने के लिए आप चुकंदर के जूस का सेवन कर सकते हैं. आपको बता दें कि ये लिवर को साफ रखने ही नहीं बल्कि खून को बढ़ाने में भी मददगार है. इतना ही नहीं इसमें मौजूद गुण पाचन को बेहतर रखने और अपच की समस्या से बचाने में मददगार हैं. इस जूस का रोजाना सेवन कर स्किन को हेल्दी रखने में भी मदद मिल सकती है.

