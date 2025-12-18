विज्ञापन
चुकंदर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? चुकंदर का जूस पीने से कौन सी बीमारी दूर होती है

Benefits of Beetroot Juice: जूस का सेवन सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. तरह-तरह के जूस आपको मिलेंगे. रोजाना चुकंदर का जूस पीने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Beetroot Benefits: चुकंदर का जूस पीने के फायदे.

Beetroot Juice Benefits: चुकंदर एक जड़ वाली सब्जी है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसे आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. अगर आप रोजाना खाली पेट चुकंदर के जूस का सेवन करते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें फोलेट, मैंगनीज, पोटैशियम, विटामिन सी और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं, साथ ही इसमें बीटाइन जैसे एंटीऑक्सीडेंट और नाइट्रेट भी पाए जाते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मददगार है. 

चुकंदर में कौन सा विटामिन पाया जाता है-  (Which Vitamin Found In Beetroot)

चुकंदर में B9, विटामिन C, विटामिन A, B-कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन और विटामिन K पाया जाता है. 

कैसे बनाएं चुकंदर का जूस- How To Make Beetroot Jucie)

चुकंदर का जूस बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को अच्छी तरह से धो लें और छील लें.
इसमें आप चाहे तो गाजर, आंवला भी मिला सकते हैं. या सिर्फ चुकंदर को छोटे टुकड़ों में काट लें. जूसर चुकंदर में डालें. जूसर को चलाएं और जूस निकालें. जूस में नींबू का रस मिलाएं. यदि आप चाहते हैं कि जूस मीठा हो, तो शक्कर मिलाएं. चुकंदर का जूस तुरंत पी लें. 

चुकंदर का जूस पीने के फायदे- (Beetroot Juice Benefits)

1. पेट-

फाइबर से भरपूर होने के कारण चुकंदर पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और कब्ज की समस्या से बचाने में मददगार है. 

Latest and Breaking News on NDTV

2. लिवर-

चुकंदर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटालेन लिवर को विषाक्त पदार्थों (Toxins) से बचाने और उसे साफ करने में मदद कर सकते हैं. 

3. स्किन-

एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी से भरपूर होने के कारण चुकंदर स्किन को हेल्दी रखने में मददगार है. इस जूस का रोजाना सेवन करने से दाग-धब्बे कम करने में मददगार है. 

4. मोटापा-

अगर आप अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और वजन को कम करना चाहते हैं तो चुकंदर के जूस का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा कम पाई जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

