Basant Panchami 2026: 23 या 24 जनवरी कब है बसंत पंचमी? जानें तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और भोग रेसिपी

Basant Panchami 2026 Date: हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है. हिन्दू धर्म में बसंत पंचमी का बहुत महत्व है. ज्ञान की देवी मां सरस्वती की बसंत पंचमी के दिन पूजा की जाती है. शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी (Rishi Panchami) नाम से भी जाना जाता है. मां सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है. इस साल बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा.

इस दिन केवल वीणावादिनी की ही नहीं, बल्कि रति-कामदेव और लेखनी (कलम) की पूजा का भी विधान है

यह पर्व भारत के साथ-साथ पश्चिमोत्तर बांग्लादेश और नेपाल में भी धूमधाम से मनाया जाता है. इस त्योहार के साथ ही ठंड के मौसम की विदाई हो जाती है और साल के सबसे अच्छे माने जाने वाले मौसम यानी बसंत की शुरुआत हो जाती है. बसंत पंचमी में मां सरस्वती को पीले रंग के भोग और फूल अर्पित किए जाते हैं.

बसंत पंचमी स्पेशल प्रसाद- (Basant Panchami Special Bhog)

1. मीठे पीले चावल-

आप बसंत पंचमी पर माता को भोग लगाने के लिए मीठे पीले चावल बना सकते हैं. चावल को केसर, चीनी, और सूखे मेवों काजू, बादाम, किशमिश के साथ पकाकर बनाया जाता है, जो बसंत ऋतु और पीले रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं.

2. केसर-सूजी का हलवा-

केसर सूजी का हलवा बेहद स्वादिष्ट होता है जिसे आप बसंत पंचमी के पर्व में ना सकते हैं. घी में भुनी सूजी या बेसन में चीनी, केसर और मेवे डालकर इसे बनाया जाता है.

3. बेसन के लड्डू-

भारत में किसी भी पर्व में बेसन के लड्डू बनाएं जाते हैं. बेसन, घी, और चीनी से बने नरम लड्डू, मां सरस्वती को अत्यंत प्रिय हैं. इसे आप बसंत पंचमी पर भोग के लिए बना सकते हैं.

बसंत पंचमी का महत्व- Basant Panchami Importance:

बसंत पंचमी का शिक्षा और संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोग साल भर इंतजार करते हैं. इस दिन देश भर में शिक्षक और छात्र मां सरस्वती की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान बनाने की प्रार्थना करते हैं. बसंत पंचमी के दिन विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती की विधि-विधान से पूजा अर्चना की जाती है.

बसंत पंचमी 2026 शुभ मुहूर्त- (Basant Panchami 2026 Shubh Muhurat)

पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्लपक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 02:28 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन 24 जनवरी 2026 को रात्रि 01:46 बजे समाप्त होगी. ऐसे में उदया तिथि को आधार मानते हुए बसंत पंचमी का पावन पर्व 23 जनवरी 2026 को ही मनाया जाएगा.

