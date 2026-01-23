विज्ञापन
विशेष लिंक

सरस्वती पूजा पर हैरान कर देने वाला नजारा, डिलीवरी बैग में नजर आया कुछ ऐसा..वायरल हो गया वीडियो

सरस्वती पूजा के मौके पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और सोच में भी पड़ गए. डिलीवरी बैग में रखी मां सरस्वती की मूर्ति ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. पढ़ें आखिर क्या है पूरा मामला.

Read Time: 2 mins
Share
सरस्वती पूजा पर हैरान कर देने वाला नजारा, डिलीवरी बैग में नजर आया कुछ ऐसा..वायरल हो गया वीडियो
अब पूजा भी ऑनलाइन...स्कूटर पर डिलीवरी बैग में दिखी मां सरस्वती की प्रतिमा

Delivery Agent Idol Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में स्कूटर चला रहा एक डिलीवरी एजेंट नजर आ रहा है. पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही कैमरा उसके बड़े से पार्सल बैग पर जाता है, मामला दिलचस्प हो जाता है. बैग के अंदर खाने या पार्सल की जगह मां सरस्वती की प्रतिमा रखी दिखती है, जिसे अखबार से ढक कर बड़ी सावधानी से रखा गया है.

इंस्टाग्राम पर मचा बवाल (Instagram Viral Clip Reactions)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते ही तेजी से वायरल हो गया और अब तक करीब 20 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. एक अन्य बाइक सवार डिलीवरी एजेंट के पीछे चलता नजर आता है, जिससे साफ होता है कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं था. लोगों को यह देखकर हैरानी भी है कि अब पूजा की मूर्तियां भी डिलीवरी के जरिए पहुंच रही हैं.

इंटरनेट की मिली जुली प्रतिक्रिया (Social Media Users React)

किसी ने लिखा, 'कलयुग है भाई', तो किसी ने मजाक में कहा, 'अब देवी जी भी ऑनलाइन आ रही हैं.' वहीं कुछ लोगों ने इसे आधुनिक समय की जरूरत बताया. हालांकि कई यूजर्स ने वीडियो पर नाराजगी भी जताई और कहा कि संभव है डिलीवरी एजेंट मूर्ति अपने घर पूजा के लिए ले जा रहा हो, ऐसे में मजाक बनाना ठीक नहीं.

Latest and Breaking News on NDTV

क्यों खास है सरस्वती पूजा (About Basant Panchami and Saraswati Puja)

23 जनवरी को मनाई जा रही बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के रूप में भी मनाया जाता है. यह पर्व ज्ञान, कला और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. बदलते वक्त के साथ आस्था के रूप भी बदल रहे हैं और यही इस वायरल वीडियो को खास बनाता है.

ये भी पढ़ें:-सुनार की दुकान का सबसे बड़ा सीक्रेट, आखिर गुलाबी कागज में ही क्यों लपेटकर देते हैं सोना-चांदी

ये भी पढ़ें:-डोलची से गंगा में दूध बहाता रहा शख्स, पतीले लेकर हाथ फैलाती रही भूखी बच्चियां, देख फूट पड़ा लोगों का गुस्सा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Saraswati Puja, Basant Panchami, Saraswati Puja Viral Clip, Delivery Agent Idol Video, Basant Panchami 2026, Goddess Saraswati Idol Delivery
Get App for Better Experience
Install Now