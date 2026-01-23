सरस्वती पूजा पर हैरान कर देने वाला नजारा, डिलीवरी बैग में नजर आया कुछ ऐसा..वायरल हो गया वीडियो

Delivery Agent Idol Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में स्कूटर चला रहा एक डिलीवरी एजेंट नजर आ रहा है. पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही कैमरा उसके बड़े से पार्सल बैग पर जाता है, मामला दिलचस्प हो जाता है. बैग के अंदर खाने या पार्सल की जगह मां सरस्वती की प्रतिमा रखी दिखती है, जिसे अखबार से ढक कर बड़ी सावधानी से रखा गया है.

इंस्टाग्राम पर मचा बवाल (Instagram Viral Clip Reactions)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते ही तेजी से वायरल हो गया और अब तक करीब 20 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. एक अन्य बाइक सवार डिलीवरी एजेंट के पीछे चलता नजर आता है, जिससे साफ होता है कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं था. लोगों को यह देखकर हैरानी भी है कि अब पूजा की मूर्तियां भी डिलीवरी के जरिए पहुंच रही हैं.

इंटरनेट की मिली जुली प्रतिक्रिया (Social Media Users React)

किसी ने लिखा, 'कलयुग है भाई', तो किसी ने मजाक में कहा, 'अब देवी जी भी ऑनलाइन आ रही हैं.' वहीं कुछ लोगों ने इसे आधुनिक समय की जरूरत बताया. हालांकि कई यूजर्स ने वीडियो पर नाराजगी भी जताई और कहा कि संभव है डिलीवरी एजेंट मूर्ति अपने घर पूजा के लिए ले जा रहा हो, ऐसे में मजाक बनाना ठीक नहीं.

क्यों खास है सरस्वती पूजा (About Basant Panchami and Saraswati Puja)

23 जनवरी को मनाई जा रही बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के रूप में भी मनाया जाता है. यह पर्व ज्ञान, कला और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. बदलते वक्त के साथ आस्था के रूप भी बदल रहे हैं और यही इस वायरल वीडियो को खास बनाता है.

