Banana पैनकेक की रेसिपी कर लें नोट, बच्चों को आएंगे ये खूब पसंद

Banana Pancake Recipe: केले के पैनकेक सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं और ये खाने में स्वादिष्ट भी होते हैं. आप अपने बच्चों की डाइट में इन्हें जरूर शामिल करें. इन्हें बनाना भी बेहद ही आसान हैं और सबसे बड़ी बात ये महज 15 मिनट में बनकर तैयार भी हो जाते हैं. तो आइए जानते हैं कि बनाना पैनकेक (Banana Pancake Recipe) बनाने के लिए क्या सामग्री लगती है और इन्हें बनाने की विधि क्या है. Banana पैनकेक बनाने के लिए आपको आटे, ओट्स, केले, दूध, बादाम और थोड़े से दालचीनी पाउडर की जरूरत पड़ेगी. अगर आप अंडा खाते हैं, तो इसमें अंडा भी डाल सकते हैं.

बनाना पैनकेक बनाने की रेसिपी

एक मिक्सी में एक कटोरी आटा और एक कटोरी ओट्स डाल लें. अब इसमें एक कप दूध और एक केला भी डाल दें. इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर दें. इसमें अब बादाम, थोड़ी से दालचीनी और चीनी डाल दें. इन चीजों को मिलकार अच्छे से मिक्सी को घूमा दें. एक पतला सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा. हालांंकि इस बात का ध्यान रखें कि ये अधिक पतला न हो.

Photo Credit: ABC

अब एक पेन को गैस पर गर्म करने के लिए रख दें. इसपर घी लगा दें और एक बड़े चम्मच से पेस्ट इसमें डाल दें. धीमी आंच में इसे अच्छे से पकन दें. उसके बाद इसे पलट दें और दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से पकने दें. जब ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए तो इसके ऊपर थोड़ी सा चॉकलेट पाउडर भी डाल सकते हैं. केले का पैनकेक बनकर तैयार है.

पैनकेक खाने के फायदे Banana Pancake Benefits)

जिन बच्चों का वजन कम है, उनके लिए ये पैनकेक लाभकारी साबित होता है. इसके अलावा इन्हें खाने से शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं होती है. इन्हें बनाते वक्त घी का इस्तेमाल भी किया जाता है और घी बच्चों की हड्डियों के लिए अच्छा होता है. ये हड्डियों को मजबूती देता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)