Kid's Lunchbox Recipe: गुड़ और सूजी से बनाएं बच्चे के लंच बॉक्स के लिए पैन केक्स, नोट करें हेल्दी रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: अगर आपका बच्चा भी हेल्दी खाने को देखकर मुंह बना लेता है और उसको जंक फूड खाना पसंद है, तो आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रेसिपी जो खाने में हेल्दी और टेस्टी भी है. इसके साथ ही ये बच्चे के टिफिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. आज हम आपको पैन केक की रेसिपी बताएंगे जो बिना मैदे और चीनी के बनकर तैयार होगा. ये पैन केक सूजी और गुड़ से बनेंगे इसलिए ये खाने में हेल्दी होने के साथ टेस्टी भी है. तो चलिए बताते हैं कैसे बनते हैं गुड़ और सूजी के पैन केक्स.

सूजी और गुड़ से पैनकेक्स कैसे बनाएं ( How to Make Suji Jaggery Pancackes)

सामग्री

सूजी – 1 कप

गुड़ – आधा कप कद्दूकस किया हुआ या पिघला हुआ

दूध – तीन चौथाई कप या जरूरत के अनुसार

इलायची पाउडर – आधा चम्मच

घी – 1 बड़ा चम्मच, सेंकने के लिए

बेकिंग सोडा – 1 चुटकी या ऑप्शनल

काजू, बादाम और किशमिश – गॉर्निश के लिए

रेसिपी

सूजी और गुड़ वाले पैन केक्क बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में सूजी और दूध को अच्छी तरह से मिलाकर रख लें. इसको मिक्स करने के बाद लगभग 15 मिनट के लिए रेस्ट होने को रख दें ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए. इसके बाद एक पैन में पानी और गुड़ डालकर इसको अच्छी तरह से तब तक पकाएं जब तक पानी में गुड़ अच्छे से मिक्स ना हो जाए. मिक्स होने के बाद इसे ठंडा होने दें और फिर सूजी के साथ मिक्स कर दें. इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छे से फेट लें. आप चाहे तो इसमें बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं. एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लें. अब एक नॉन-स्टिक तवे पर थोड़ा घी लगाएं और इसके बाद इसमें बैटर डाल कर फैला दें. इसके बाद धीमी आंच पैनकेक को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेंके. आप इसे शहद या फिर गुड़ सीरप डालकर खा सकते हैं और ऊपर गार्निश के तौर पर अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स डालें.

