Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे को खिलाना है हेल्दी तो टिफिन में बनाएं ये वाले पैनकेक्स, नोट करें रेसिपी

Healthy Pancake Recipe: बच्चे के लिए टिफिन में क्या बनाएं इसको लेकर के हमेशा मन में सवाल होता है. क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो बच्चे को हेल्दी खिलाए. लेकिन बच्चे हेल्दी चीजों को देखकर दूर भागते हैं और मुंह बनाते हैं. इसलिए आप बच्चे के खाने में वैरिएशन कर के उनको हेल्दी खिला सकते हैं. तो चलिए आज किड्स लंच बॉक्स रेसिपी में हम आपके लिए एक ऐसी ही रेसिपी लेकर आए हैं जो खाने में हेल्दी और टेस्टी है. बच्चे इसे मन से खाएंगे भी.

वेज पैनकेक रेसिपी ( Veg pancake Recipe)

सामग्री

सूजी

दही

शिमला मिर्च

गाजर

हरी मिर्च

मटर

चुकंदर

नमक

पानी

सेंकने के लिए घी या तेल

रेसिपी

वेज पैन केक बनाने के लिए एक बाउल में एक कटोरी रवा और एक कटोरी दही को लेकर अच्छे से मिक्स कर कें लगभग 15 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दें. जब तक ये फूल रहा है आप सभी सब्जियों को बिल्कुल बारीक-बारीक काट लें. अब भीगी हुई सूजी में सभी सब्जियां डालें और जरूरत के हिसाब से पानी डालकर पेस्ट तैयार कर लें. अब इसमें स्वादानुसार नमक मिलाएं और घोल तैयार करें. अब तवे को गर्म करें और उसमें इस बैटर से छोटे-छोटे पैनकेक बनाएं. इसको दोनों तरफ से सेंके और इसको टिफिन में पैक कर दें. आप इसके साथ कैचप या फिर नारियल की चटनी दे सकते हैं.

