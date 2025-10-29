Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए लंच में बनाएं झटपट क्रीमी पास्ता, नोट करें रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: हर मां यही चाहती है कि उसके बच्चे का टिफिन स्वादिष्ट भी हो और हेल्दी भी. बच्चे भी हेल्दी खाना देखकर मुंह बना लेते हैं और वो वही खाना पसंद करते हैं जो दिखने में रंग-बिरंगा हो और स्वाद से भरपूर हो. वहीं माता-पिता चाहते हैं कि खाना पोषण से भरपूर हो, जो बच्चे की सेहत के लिए फायदेमंद भी हो. ऐसे में क्रीमी पास्ता की ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. इसमें आप अलग-अलग तरह की सब्जियां मिलाकर इसे पोषक तत्वों से भरपूर बना सकते हैं. साथ ही ये बनाने में बेहद आसान भी है.

क्रीमी पास्ता रेसिपी बनाने की रेसिपी ( Creamy Pasta Recipe)

ये भी पढ़ें: Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे को खिलाना है हेल्दी तो टिफिन में बनाएं ये वाले पैनकेक्स, नोट करें रेसिपी

सामग्री

पास्ता (पेन या मैकरोनी) – 1 कप

दूध – 1/2 कप

चीज़ – 2 टेबलस्पून (ग्रेट किया हुआ)

मक्खन – 1 टेबलस्पून

मैदा – 1 टेबलस्पून

उबली सब्जियां – 1/2 कप (गाजर, मटर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न)

नमक – स्वादानुसार

काली मिर्च – 1/4 टीस्पून

ऑरेगैनो/मिक्स हर्ब्स – 1/2 टीस्पून

रेसिपी

एक बर्तन में पानी उबालें, उसमें थोड़ा नमक और कुछ बूंदें तेल की डालें. अब इसमें पास्ता डालकर 8-10 मिनट तक उबालें जब तक वो अच्छे से पक ना जाए. उबले पास्ता को छानकर ठंडे पानी से धो लें ताकि वो आपस में चिपके नहीं.

अब एक पैन में मक्खन गर्म करें. उसमें मैदा डालें और धीमी आंच पर हल्का भूनें जब तक खुशबू आने लगे. अब धीरे-धीरे दूध डालते हुए लगातार चलाएं ताकि गांठ न बने. जब सॉस गाढ़ा होने लगे, तब उसमें चीज़ डालें और पिघलने दें. अब सॉस में उबली सब्जियां, नमक, काली मिर्च और हर्ब्स सॉस में मिलाएं. 2-3 मिनट तक पकाएं ताकि सब्जियां सॉस में अच्छे से मिल जाएं. अब सॉस में उबला हुआ पास्ता डालें और अच्छे से मिलाएं. 2 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं ताकि पास्ता सॉस को अच्छे से सोख ले. पास्ता को थोड़ा ठंडा होने दें और फिर टिफिन में पैक करें.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)