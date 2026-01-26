स्वाद ही नहीं पोषण का भंडार है मैकरोनी Fusion सूप, बच्चे से लेकर बड़ों तक को आएगा पसंद

Macaroni Fusion Soup Recipe: सूप का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि ये न सिर्फ स्वाद को बढ़ाने बल्कि, सेहत में भी कमाल है. आपने टमाटर, गाजर जैसे सूप का स्वाद तो लिया होगा लेकिन क्या कभी मैकरोनी सूप पास्ता को ट्राई किया है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. आज हम आपको मैकरोनी सूप पास्ता सूप की स्वादिष्ट और आसान रेसिपी बता रहे हैं, जिसे amdatingfood ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

एक कप गर्म सूप के बाउल से अधिक कम्फर्टिंग कुछ भी नहीं हो सकता. यह मैकरोनी सूप पास्ता और रंगीन सब्जियों का एक हेल्दी मिश्रण है, हर चम्मच एक स्वादिष्ट अहसास करता है. इसे साइड में कुछ टोस्टेड ब्रेड के साथ पेयर कर इसका लुत्फ उठा सकते हैं.

यहां देखें पोस्ट-

कैसे बनाएं मैकरोनी सूप पास्ता रेसिपी- (How To Make Macaroni Fusion Soup Recipe At Home)

सामग्री-

• 5 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां

• 1 बारीक कटा हुआ प्याज

• 5 टमाटरों का पेस्ट

• स्वादानुसार नमक

• 1 छोटा चम्मच काली मिर्च

• 1 छोटा चम्मच चीनी

• 3 कप उबलता पानी

• ½ लाल शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई)

• ½ पीली शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई)

• ½ कप मक्का- कॉर्न

• ½ कप कच्ची मैकरोनी

• 1 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च को 2 बड़े चम्मच पानी में मिलाकर बनाया गया घोल (स्लरी)

• 2 बड़े चम्मच सिरका

• ½ छोटा चम्मच अजवाइन

• ½ छोटा चम्मच लाल मिर्च के फ्लेक्स

• 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप

विधि-

स्टेप 1: बेस तैयार करें-

1. एक गहरे पैन या बर्तन में थोड़ा सा तेल गरम करें.

2. बारीक कटा हुआ लहसुन डालें और सुनहरा और खुशबूदार होने तक भूनें.

3. कटा हुआ प्याज डालें और पारदर्शी होने तक पकाएं.

स्टेप 2: टमाटर प्यूरी तैयार करें-

1. टमाटर की प्यूरी डालें.

2. नमक, काली मिर्च और चीनी डालकर मिलाएं.

3. मध्यम आंच पर 4-5 मिनट तक पकाएं जब तक कि कच्चे टमाटर का स्वाद गायब न हो जाए.

स्टेप 3: सब्जियां और मैकरोनी डालें-

1. लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और मक्का डालें.

2. 3 कप उबलता पानी डालें.

3. जब पानी उबलने लगे, तो कच्ची मैकरोनी डालें.

4. ढककर मैकरोनी के नरम होने तक पकाएं (लगभग 8-10 मिनट).

स्टेप 4: स्वाद बढ़ाएं-

1. सिरका, ओरिगैनो, चिल्ली के फ्लेक्स और केचप डालें.

2. अच्छी तरह मिलाएं और स्वादानुसार मसाला डालें.

स्टेप 5: सूप को गाढ़ा करना-

1. लास्ट में, लगातार चलाते हुए कॉर्नफ्लोर का बैटर डालें.

2. सूप के हल्का गाढ़ा और चमकदार होने तक 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाए. सूप बनकर तैयार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)