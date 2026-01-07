कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है ...

Vegetables Increase Height in Children: आज के समय में लंबाई की समस्या काफी देखा जाती है. कुछ बच्चों की लंबाई न बढ़ना भी चिंता का विषय बन जाता है. क्योंकि बच्चों की स्वास्थ्य की चिंता हर मां को रहती है. इसलिए वो उनकी लंबाई का खास ख्याल रखती हैं. कई बार तो बच्चों की कम लंबाई की वजह से कई मां दवाईयां बच्चों को खिलाना शुरू कर देती हैं. लेकिन लंबाई बढ़ाने के लिए बच्चों को दवा नहीं खिलाना चाहिए. क्योंकि इससे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. तो चलिए जानते हैं बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सी सब्जियां खिलाएं.

बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सी सब्जी खिलाएं- (Bacchon ki lambai kaise badhaye)

1. पालक-

पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. पालक में भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, फाइबर और विटामिंस होते हैं, जो बच्चों के पाचन तंत्र को मजबूत रखने के साथ उनकी लंबाई बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं.

कैसे करें सेवन- आप बच्चों को पालक सब्जी बनाकर, सूप और परांठा बनाकर खिला सकते हैं.

2. मटर-

सर्दियों के मौसम में आने वाली हरी मटर को सेहत का खजाना कहा जाता है. मटर में भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन बी6 और विटामिन सी आदि पाया जाता है, जो बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत करने के साथ लंबाई बढ़ाने में मददगार है.

कैसे करें सेवन- बच्चों को मटर की सब्जी, पराठा,सूप और मटर राइस बनाकर खिला सकते हैं.

3. बींस-

बींस बच्चों को काफी पसंद आती है. बींस में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फोलेट, फाइबर और प्रोटीन आदि पाया जाता हैं. इसके सेवन से इम्यूनिटी मजबूत, पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता हैं. लंबाई के लिए भी बींस को अच्छा माना जाता है.

कैसे करें सेवन- बच्चों को बींस सब्जी बनाकर, सूप या आटे में गूंथकर पराठा बनाकर खिला सकते हैं.

4. शकरकंद-

शकरकंद बच्चों की लंबाई सीधे नहीं बढ़ाता, लेकिन यह हड्डियों और ऊतकों के स्वस्थ विकास के लिए ज़रूरी विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B6 और मिनरल्स से भरपूर है, जो ग्रोथ (growth) में मदद करते हैं.

कैसे करें सेवन- शकरकंद को उबालकर, रोस्ट करके या सूप बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं.

