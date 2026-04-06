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क्या आपने पी है ब्लू टी? जानिए नीली चाय से दिन की शुरुआत करने के फायदे

Benefits of Drinking Blue Tea: ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत दूध वाली चाय या कॉफी से करते हैं, लेकिन अब हेल्थ कॉन्शियस लोग कुछ अलग ऑप्शन तलाश रहे हैं. ऐसे में ब्लू टी यानी अपराजिता की चाय तेजी से ट्रेंड में आ रही है. यह चाय नीले रंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी जानी जाती है.

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क्या आपने पी है ब्लू टी? जानिए नीली चाय से दिन की शुरुआत करने के फायदे
Benefits of Drinking Blue Tea

Benefits of Drinking Blue Tea: सुबह की शुरुआत कैसे होती है, इसका असर पूरे दिन पर पड़ता है. ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत दूध वाली चाय या कॉफी से करते हैं, लेकिन अब हेल्थ कॉन्शियस लोग कुछ अलग ऑप्शन तलाश रहे हैं. ऐसे में ब्लू टी यानी अपराजिता (Aparajita) की चाय तेजी से ट्रेंड में आ रही है. यह सिर्फ अपने खूबसूरत नीले रंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपने हेल्थ बेनिफिट्स (Health Benefits) के लिए भी जानी जाती है. अगर आप अपनी सुबह को हल्का और हेल्दी (Healthy) बनाना चाहते हैं तो ब्लू टी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है.

क्या होती है ब्लू टी? (What Is Blue Tea)

ब्लू टी एक हर्बल चाय है जो अपराजिता (Butterfly Pea or Blue Pea) के फूलों से तैयार की जाती है. इसमें कैफीन (Caffeine) नहीं होता, इसलिए यह शरीर पर भारी नहीं पड़ती. इसका रंग नेचुरल नीला होता है और इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स (Antioxidants) मौजूद होते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं.

ब्लू टी पीने से मिलते हैं ये सब फायदे- (Benefits Of Drinking Blue Tea)

वजन कम करने में करती है मदद 

ब्लू टी में कैलोरी बहुत कम होती है. यह शरीर के मेटाबॉलिज्म (Metabolism) को सपोर्ट करती है और अनावश्यक भूख को कम करने में मदद कर सकती है. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प माना जाता है.

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ब्लड शुगर और बीपी पर करती है असर

इस चाय में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर (Blood Sugar) को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं. साथ ही यह ब्लड प्रेशर (Blood Pressure) को भी नियंत्रित करने में सहायक मानी जाती है. इसलिए इसे दिल की सेहत के लिए भी अच्छा विकल्प माना जाता है.

तनाव कम करने में मिलती है मदद

ब्लू टी कैफीन (Caffeine) फ्री होती है, जिससे यह दिमाग (Brain) को शांत रखने में मदद करती है. इसे पीने से स्ट्रेस (Stress) कम हो सकता है और मानसिक शांति (Mental Peace) मिलती है. इससे नींद की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है.

त्वचा और बालों के लिए भी मानी जाती है फायदेमंद

इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा (Skin) को अंदर से पोषण देते हैं. नियमित सेवन से स्किन में निखार आ सकता है और बाल (Hair) भी मजबूत बन सकते हैं.

पाचन और इम्यूनिटी को करती है सपोर्ट

ब्लू टी पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करती है. यह शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक मानी जाती है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में भी मदद कर सकती है.

इन बातों का रखें ध्यान 

हालांकि ब्लू टी के कई फायदे हैं, लेकिन इसे सीमित मात्रा में ही पीना चाहिए. किसी भी नई चीज को डाइट में शामिल करने से पहले अपने शरीर की जरूरत और स्थिति को समझना जरूरी है. संतुलन ही सेहत की सबसे बड़ी कुंजी है.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

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