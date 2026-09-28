विज्ञापन
विशेष लिंक

लखनऊ में महज डेढ़ लाख में बुक करें अपने सपनों का आशियाना, वरुणा विहार योजना में ऑन लाइन ऐसे अप्लाई

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत आगरा एक्सप्रेसवे के पास 6,580 एकड़ में अपनी पहली सेल्फ सस्टेनेबल residential टाउनशिप 'वरुण विहार योजना' में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है. जानिए श्रेणीवार प्लॉट साइज, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, अहम तारीख और आवेदन की पूरी प्रक्रिया. 

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
लखनऊ में महज डेढ़ लाख में बुक करें अपने सपनों का आशियाना, वरुणा विहार योजना में ऑन लाइन ऐसे अप्लाई
लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे के पास प्लॉट खरीदने का मौका! RERA अप्रूव्ड 'वरुण विहार योजना' की देखें प्लॉट साइज व रेट्स की पूरी लिस्ट.
NDTV

LDA Varun Vihar Yojna Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना आशियाना बसाने का सपना देख रहे लोगों के लिए सुनहरा अवसर है. दरअसल, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आगरा एक्सप्रेसवे के पास RERA अप्रूव्ड 'वरुण विहार योजना' की शुरुआत की है. यहां 162, 200, 288, 300 और 450 वर्ग मीटर के प्लॉट उपलब्ध कराए जा रहे हैं. जिसकी रजिस्ट्रेशन मात्र 1 लाख 69 हजार 470 रुपये से शुरू हो रही है. 

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार और लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने राजधानी लखनऊ को आधुनिक और सुनियोजित रूप देने के उद्देश्य से इस मेगा आवासीय प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है. मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत 6,580 एकड़ क्षेत्र में फैली ये वरुण विहार योजना लखनऊ की पहली सेल्फ सस्टेनेबल आवासीय परियोजना है.

RERA से रजिस्टर्ड है योजना 

यह प्रोजेक्ट लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पास में स्थित है, जिससे एक्सप्रेस वे और शहर के मुख्य मार्गों से बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलती है. इस के साथ ही यह उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी UP RERA से मान्यता प्राप्त है. इसलिए निवेशकों को अपने निवेश की सुरक्षा की चिंता भी करने की जरूरत नहीं है. 

योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीख

  • रजिस्ट्रेशन की शुरुआत: 24 सितंबर 2026
  • रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख: 24 अक्टूबर 2026

किस साइज के प्लॉट के लिए कितना है रजिस्ट्रेशन फीस

प्लॉट की श्रेणीएरिया (वर्ग मीटर) रजिस्ट्रेशन फीस (5%) 
A श्रेणी112.5 वर्ग मीटर 1,69,470
B श्रेणी162 वर्ग मीटर2,44,040 
C श्रेणी200 वर्ग मीटर3,01,280
D श्रेणी288 वर्ग मीटर4,33,850
E श्रेणी300 वर्ग मीटर4,51,920
F श्रेणी450 वर्ग मीटर6,77,880 

 ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन 

  • एलडीए के अधिकृत पोर्टल registration.ldalucknow.in पर जाएं या आधिकारिक क्यूआर कोड स्कैन करें.
  •  होमपेज पर Varun Vihar Yojna 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • अपनी प्रोफाइल बनाएं और मांगी गई व्यक्तिगत व बैंक डिटेल्स भरें.
  • अपनी पसंद की भूखण्ड श्रेणी (A, B, C, D, E या F) का चयन करें.
  • अपने बैंक के जरिए से 5 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस का ऑनलाइन पेमेंट करें.
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद रसीद और आवेदन पत्र डाउनलोड कर सुरक्षित रखें.

यह भी पढ़ें- दिल्ली की 11 हजार कच्ची कॉलोनियों के 45 लाख लोगों को तोहफा, प्रॉपर्टी को पक्का कराने में 75 फीसदी छूट, जानें कैसे

वरुण विहार योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की सहायता, साइट विजिट या नियमों की जानकारी के लिए एलडीए के टोलफ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है. इसके लिए टोल फ्री नंबर 180018005000 है, जहां सोमवार से शनिवार तक सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक जानकारी हासिल की जा सकती है. 

यह भी पढ़ें-  गांव में जमीन या मकान का पट्टा कैसे बनवाएं? किसको मिलता है लाभ, कैसे करें आवेदन, लेखपाल से जानें प्रक्रिया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lucknow LDA Scheme, Varun Vihar Project, Agra Expressway, Uttar Pradesh, Housing Scheme
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com