ग्रीन टी या ब्लू टी कौन सी बेहतर है? Blue Tea किसके लिए अच्छी है, जानिए यहां

Blue Tea Benefits: अधिकतर लोगों के दिन की शुरुआत एक गर्म चाय के साथ होती है. सुस्ती भगाने से लेकर दिनभर की थकान मिटाने तक, चाय को अक्सर एक परफेक्ट ड्रिंक माना जाता है. हालांकि, आजकल हेल्थ और फिटनेस को देखते हुए, कई लोग पारंपरिक दूध वाली चाय की जगह ग्रीन टी और ब्लैक टी पसंद कर रहे हैं. जहां कुछ लोगों को इनका स्वाद अच्छा लगता है, वहीं कुछ लोग इसके टेस्ट को ज्यादा पसंद नहीं करते. क्या आप जानते हैं कि इन चाय के अलावा एक ब्लू टी (Blue Tea) भी होती है, जिसे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. कई लोगों ने इसे पीना शुरू भी कर दिया है. ऐसे में मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि ग्रीन टी और ब्लू टी में से कौन-सी बेहतर है. आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे और यह भी बताएंगे कि ब्लू टी पीने से क्या फायदे होते हैं.

ग्रीन टी या ब्लू टी कौन सी बेहतर है?

ग्रीन टी में ऐसे कई पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने और वजन घटाने में काफी मददगार होते हैं. लेकिन इसमें कैफीन भी होता है जो कुछ लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है. वहीं, ब्लू टी क्लिटोरिया टर्नेटिया (अपराजिता/बटरफ्लाई पी) के फूलों से बनाई जाती है और इसमें कैफीन नहीं होता है. एनर्जी और पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए ब्लू टी बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लू टी वेट लॉस और फैट बर्न करने में मदद करती है. दरअसल, ब्लू टी अपराजिता के फूलों से बनती है जो शरीर में फैट सेल्स की फॉर्मेशन को धीरे करने में मदद करते हैं. इसके अलावा, कुछ लैब और एनिमल स्टडीज में यह पाया गया है कि अपराजिता फूल में मौजूद 'टर्नाटिन्स' शरीर में फैट सेल बनने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं. इससे मोटापा और ओवरवेट को मैनेज करने में मदद मिल सकती है.

ब्लू टी क्या फायदे होते हैं?

ब्लू टी पीने से शरीर में ग्लूकोज और ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल रहता है. साथ ही इससे वजन भी कंट्रोल होता है. अगर आपको शुगर की समस्या है तो आप अपनी डाइट में ब्लू टी को शामिल कर सकते हैं.

ब्लू टी में ऐसे कई सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर बॉडी डिटॉक्स करने में मदद करते हैं. इसके सेवन से आपको फ्रेशनेस भी महसूस होगी.

बालों और त्वचा को हेल्दी बनाए रखने के लिए ब्लू टी पीना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है. इसी वजह से आजकल अपराजिता का फूल स्किन सिरम से लेकर हेयर शैंपू तक सभी में इस्तेमाल हो रहा है. डैंड्रफ की समस्या को कम करने के लिए अपराजिता के फूल वाला शैंपू बहुत लाभदायक होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.