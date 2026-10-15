खाया-पिया पचेगा और स्किन भी करेगी ग्लो, रोजाना अंजीर खाने से मिलेंगे कई फायदे

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में पेट सही न रहना और चेहरे की चमक गायब हो जाना एक बहुत ही आम बात बन चुकी है. सुबह उठते ही पेट भारी लगना, बार-बार एसिडिटी होना और चेहरे पर पिंपल्स या फीकापन आ जाना, ये सब दिखाता है कि हमारी लाइफस्टाइल और खानपान बिगड़ चुका है. हम बाजार से महंगे-महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीद लाते हैं और तरह-तरह की दवाइयां खाते हैं. पर सच तो ये है कि जब तक हमारा पेट अंदर से साफ नहीं होगा, तब तक चेहरे पर वो असली निखार कभी आ ही नहीं सकता.

अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो एक बहुत ही साधारण उपाय है अंजीर. अगर आप रोजाना सिर्फ 2 से 3 अंजीर अपनी रोज की डाइट में शामिल कर लें, तो पेट की सेहत और चेहरे का ग्लो दोनों एक साथ सुधर सकते हैं.

अंजीर आखिर क्या है?

अंजीर एक ऐसा फल है जो ताजा भी खाया जाता है और सुखाकर भी. जब इसे सुखाया जाता है तो इसके अंदर के पोषक तत्व और भी ज्यादा गाढ़े हो जाते हैं. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन होता है. इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार होती है.

जब हम पेट की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है फाइबर का. अंजीर में सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनो तरह के फाइबर होते हैं. यही वजह है कि इसे पेट के लिए अच्छा माना जाता है.

गट हेल्थ के लिए:

कब्ज:

अगर आपको सुबह-सुबह पेट साफ होने में दिक्कत होती है, तो अंजीर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें मौजूद फाइबर आंतों की मूवमेंट को बेहतर बनाता है और मल को नरम करता है. रोज सुबह खाली पेट भीगा हुआ अंजीर खाने से पुरानी से पुरानी कब्ज की समस्या दूर होने लगती है.

गुड बैक्टीरिया:

हमारी आंतों में लाखों छोटे-छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो खाना पचाने का काम करते हैं. इन्हें हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं. अंजीर इन बैक्टीरिया के लिए नेचुरल खुराक यानी प्रीबायोटिक का काम करता है. जब ये बैक्टीरिया खुश रहते हैं, तो आपकी पाचन शक्ति अपने आप मजबूत हो जाती है.

ब्लोटिंग और गैस:

अक्सर भारी खाना खाने के बाद पेट फूलने लगता है या भारीपन महसूस होता है. अंजीर पाचन तंत्र को एक्टिव करता है जिससे खाना सही समय पर पचता है और पेट में गैस या ब्लोटिंग की नौबत नहीं आती.

ग्लोइंग स्किन के लिए अंजीर के फायदे

टॉक्सिन्स:

जब शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तो चेहरा बेजान और काला दिखने लगता है. अंजीर खून को साफ करने और शरीर से गंदगी बाहर निकालने में मदद करता है. जब अंदर से सफाई होती है तो चेहरे पर अपने आप नेचुरल चमक आ जाती है.

पिंपल्स और एक्ने:

खराब पाचन और कब्ज की वजह से चेहरे पर बार-बार दाने और पिंपल्स निकलने लगते हैं. अंजीर पेट को ठंडा रखता है और डाइजेशन सुधारता है, जिससे पिंपल्स की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है.

झुर्रियों और फाइन लाइंस:

अंजीर में विटामिन सी, ई और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये तत्व स्किन सेल्स को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं. इससे त्वचा में कसावट बनी रहती है और उम्र का असर चेहरे पर जल्दी दिखाई नहीं देता.

हाइड्रेटेड:

अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और रूखी रहती है, तो अंजीर का सेवन आपके लिए बहुत असरदार साबित हो सकता है. यह त्वचा में नमी को बरकरार रखने में मदद करता है, जिससे स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग बनी रहती है.

अंजीर को खाने का सबसे सही तरीका क्या है?

रात को सोने से पहले 2 या 3 सूखे अंजीर को एक कप साफ पानी में धोकर भिगो दें. सुबह उठकर खाली पेट सबसे पहले वो भीगे हुए अंजीर चबा-चबाकर खा लें. जिस पानी में अंजीर भिगोया था, उस पानी को फेंके नहीं बल्कि पी लें, क्योंकि उसमें भी कई पोषक तत्व घुल जाते हैं. अगर आप चाहें तो भीगे हुए अंजीर को सुबह के शेक या स्मूदी में भी मिलाकर ले सकते हैं. इससे शेक का स्वाद भी बढ़ जाएगा और सेहत भी बनेगी.

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