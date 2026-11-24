बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 16 दिसंबर को भारत में दो साल से ज्यादा के निर्वासन के बाद अपने देश लौटने की योजना बना रही हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार उनके प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी. हसीना ने पहली बार अपनी वापसी के लिए कोई निश्चित तारीख बताई है. खास बात है कि 16 दिसंबर को ही पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का 1971 का मुक्ति युद्ध खत्म हुआ था और बांग्लादेश आजाद हुआ था.

शेख हसीना की वापसी से बांग्लादेश में राजनीतिक और कानूनी तनाव बढ़ सकता है, जहां उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध है और इस महीने की शुरुआत में उनके नए पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज मांगने के बाद से हिंसा बढ़ी है. शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को हिंसा के बीच भागकर भारत आई थीं और अब 16 दिसंबर 2026 को वापस लौटना चाहती हैं. यानी 499 दिन बाद 'घरवापसी' करना चाहती हैं.

कागजात मांगने के अलावा, हसीना ने बांग्लादेश सरकार से कहा है कि उनकी वापसी की व्यवस्था सरकारी एयरलाइन बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस से कराई जाए. उनके प्रवक्ता सैयद मोजम्मेल अली ने बयान में कहा, "चूंकि शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के विमान से भारत लाया गया था, इसलिए अब वह सरकार से दिल्ली से ढाका वापस लाने के लिए हवाई परिवहन की व्यवस्था करने की मांग करती हैं."

उन्होंने कहा, "ऐसी परिस्थितियों में संविधान के खिलाफ उन्हें निर्वासित किया गया था, इसलिए अब सरकार की जिम्मेदारी है कि 16 दिसंबर को विजय दिवस पर बांग्लादेश में उनकी वापसी संभव बनाए."

उन्होंने आगे कहा, "ऐसी परिस्थितियों में संविधान के खिलाफ उन्हें निर्वासित किया गया था, इसलिए अब सरकार की जिम्मेदारी है कि 16 दिसंबर को विजय दिवस पर बांग्लादेश में उनकी वापसी संभव बनाए."

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश सरकार के प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया. वहीं एक बांग्लादेशी मंत्री ने रविवार को रॉयटर्स को बताया कि हसीना, जिन्हें मौत की सजा सुना दी गई है, लौटने पर गिरफ्तार कर जेल भेज दी जाएंगी, और उन्हें वापस लाने के लिए विमान भेजने को लेकर भारत के साथ कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई है.

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