यूपी से बिहार तक ठंड और कोहरे के डबल अटैक का अलर्ट भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जारी किया है. दिल्ली-NCR में भी सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा है, सोमवार के दिन सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री रहा था. मौसम विभाग ने मंगलवार को भी तापमान में गिरावट की संभावना जताई है, जिससे यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने वाली है. पहाड़ी राज्यों में आज भी बर्फबारी का अलर्ट है, जिससे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, कश्मीर के शोपियां में तापमान 3.9 डिग्री तक चला गया है, श्रीनगर में भी सीजन की सबसे ठंडी रात रही है, यहां तापमान 0.4 डिग्री तक चला गया है. दक्षिण में मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरलम और आंध्र प्रदेश में आज बारिश होने की संभावना जताई है. क्योंकि चक्रवात तूफान अकवान का असर यहां पर बना हुआ है, जिससे देश के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, बादल छाए रहेंगे.

नवंबर के आखिरी हफ्ते में 2 मौसम

नवंबर के आखिरी हफ्ते में 2 मौसम देश में दिख रहे हैं. एक तरफ उत्तर भारत में सर्दी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, यहां सुबह-शाम कोहरा और ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है. वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 24 नवंबर 2026 को देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम का यही मिजाज देखने को मिलेगा, जहां तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना बन रही है.

दिल्ली समेत सभी राज्यों में AQI कैसा रहेगा यहां क्लिक करके देखिए

दिल्ली-NCR का मौसम

दिल्ली-NCR में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. मंगलवार के दिन की शुरुआत हल्के कोहरे और धुंध के साथ हुई, सुबह करीब 6 बजकर 30 मिनट पर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जबकि ह्यूमिडिटी 75 प्रतिशत थी. दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ होगा और धूप खिलेगी. IMD के अनुसार दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. दोपहर में तापमान 26 डिग्री तक जाएगा, लेकिन शाम ढलते ही पारा तेजी से गिरेगा. रात 10-11 बजे तक तापमान 17-18 डिग्री तक आ जाएगा. नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी यही हाल रहेगा, सुबह हल्का कोहरा दिन में धूप और रात को सर्दी की स्थिति बन रही है. दिन और रात के तापमान में 13-14 डिग्री का अंतर रहेगा, इसलिए सुबह-शाम गर्म कपड़े जरूरी हैं. दिल्ली में आज सुबह दिल्ली का AQI 242 के आसपास दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. मुख्य प्रदूषक PM2.5 है. विशेषज्ञों के अनुसार सुबह के समय हवा की गति कम होने से प्रदूषण नीचे ही जमा रहता है.

यूपी-बिहार-झारखंड में कोहरा

यूपी में कोहरे का असर तेज हो गया है. मंगलवार के दिन सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक आज मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी यूपी में घने कोहरे का अलर्ट है. वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर समेत कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाएगा. यूपी में तापमान 11 से 28 डिग्री के बीच रहेगा. अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की और गिरावट आ सकती है. वहीं बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी सुबह घना कोहरा और ठंड बढ़ने का अनुमान है. बिहार में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है, त्रिपुरा में भी 24 नवंबर को घने कोहरे की चेतावनी है.

कश्मीर से राजस्थान तक बढ़ी ठंड

राजस्थान में भारी ठंड

राजस्थान में भारी ठंड की शुरुआत हो चुकी है. माउंट आबू में तापमान 0 डिग्री के नीचे चला गया है, जहां ओस जम गई है. सीकर, चूरू, नागौर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में सुबह-शाम गलन वाली सर्दी है. राज्य में तापमान 11 से 29 डिग्री के बीच रहेगा मौसम शुष्क रहेगा.

पंजाब हरियाणा में भी बढ़ी ठंडी

पंजाब हरियाणा में भी ठंड का असर बढ़ गया है. पंजाब में 10 से 25 डिग्री, हरियाणा में 11 से 26 डिग्री तापमान रहेगा. सुबह के समय विजिबिलिटी घटकर 50 से 100 मीटर तक रह सकती है. वाहन चालकों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह है.

जम्मू-कश्मीर में ठंड

कश्मीर में इस सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री, जबकि शोपियां में 3.9 डिग्री तक गिर गया. ऊंचाई वाले इलाकों में रात का पारा शून्य से नीचे है. दिन में धूप रहेगी, लेकिन सुबह-शाम कड़ाके की ठंड पड़ेगी. फिलहाल बड़े पैमाने पर बर्फबारी का अलर्ट नहीं है, लेकिन मौसम शुष्क और ठंडा रहेगा. तापमान 2 से 16 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ठंड

हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिन मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ठंड लगातार बढ़ रही है. तापमान 2 से 19 डिग्री के बीच रहेगा. बिलासपुर और मंडी के कुछ इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है. ऊंचाई वाले इलाकों में रातें और ज्यादा ठंडी होंगी. वहीं उत्तराखंड में चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और देहरादून में सुबह-शाम कोहरा और धुंध रहेगी.

तमिलनाडु-केरल में भारी बारिश का अलर्ट

दक्षिण भारत में आज मौसम का रंग बिल्कुल अलग है. IMD ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 24 से 26 नवंबर के बीच भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. कुछ जगहों पर 64.5 से 115.5 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है. केरल और माहे में भी 24 से 26 नवंबर के दौरान भारी बारिश की संभावना है. इन इलाकों में गरज-चमक के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, झोंके 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. कर्नाटक, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा और तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक का अनुमान है.

अगले 2 से 3 दिन ऐसा रहेगा मौसम

IMD के मुताबिक 26 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है. इसका असर पहाड़ों पर हल्के मौसम परिवर्तन के रूप में दिखेगा, लेकिन मैदानी इलाकों में बड़ी बारिश की संभावना नहीं है. उत्तर भारत में ठंड धीरे-धीरे और बढ़ेगी. शीतलहर का अभी कोई बड़ा अलर्ट नहीं है, लेकिन रात का पारा लगातार नीचे जाएगा. जिससे ठंड का असर और बढ़ने वाला है.

ये भी पढ़ेंः BS-VI नियम पूरे NCR में लागू हों... वायु प्रदूषण पर SC ने केंद्र से क्यों कहा- कुछ श्रेय प्रकृति को भी दीजिए