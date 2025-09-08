एसिडिटी दूर करने के लिए क्या खाएं, ये सुपरफूड झट से दूर करेंगे पेट की गैस

How Can I Get Immediate Relief From Acidity: ज्यादा तला-भुना खाना, देर रात तक जागना और तनाव जैसी चीजों के कारण आज के समय में एसिडिटी की समस्या आम है, जो पेट में जलन, खट्टी डकारें, गले में जलन और छाती में दर्द की वजह बन सकती है. आज के समय में ज्यादातर लोग गेस्ट्रिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और हालत ऐसी है कि इससे छुटकारा पाने के लिए वो गैस की दवाई लेते हैं, लेकिन रोज-रोज गैस की दवाओं का सेवन शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो न केवल आपकी किचन में मौजूद हैं, बल्कि इस समस्या से राहत दिलाने में भी सहायक हैं.

घर पर एसिडिटी को तुरंत कैसे ठीक करें?

केला: केले में मौजूद तत्व पेट में बनने वाले एसिड को शांत करने में मदद कर सकते हैं. इसमें पाए जाने वाले नेचुरल एंटासिड गुण एसिडिटी से राहत दिलाने में सहायक हैं.

ठंडा दूध: ठंडा दूध एसिडिटी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. दूध कैल्शियम का अच्छा सोर्स है जो पेट में बनने वाले एसिड को कंट्रोल करने में सहायक हो सकता है.

नारियल पानी: नारियल पानी न केवल शरीर को हाइड्रेट रखता है, बल्कि पेट को भी ठंडा रखकर पाचन तंत्र को शांत करता है. पेट की गैस से राहत पाना चाहते हैं? रोजाना सुबह खाली पेट नारियल पानी का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

छाछ: छाछ में पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड पेट की ऐंठन और जलन को कम करने में मदद कर सकता है. बता दें, इसमें जीरा और काला नमक मिलाकर पीने से एसिडिटी से राहत पाई जा सकती है.

खीरा: खीरे में अच्छी मात्रा में पानी और कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो गर्मी से बचाने, पेट को ठंडक पहुंचाने और पेट गैस की समस्या से छुटकारा दिलाने में सहायता कर सकते हैं.

