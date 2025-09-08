विज्ञापन
एसिडिटी दूर करने के लिए क्या खाएं, ये सुपरफूड झट से दूर करेंगे पेट की गैस

How Can I Get Immediate Relief From Acidity: आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी किचन में ही मौजूद हैं और एसिडिटी से राहत दिलाने में भी सहायक हैं. 

एसिडिटी दूर करने के लिए क्या करें | What foods reduce acidity?

How Can I Get Immediate Relief From Acidity: ज्यादा तला-भुना खाना, देर रात तक जागना और तनाव जैसी चीजों के कारण आज के समय में एसिडिटी की समस्या आम है, जो पेट में जलन, खट्टी डकारें, गले में जलन और छाती में दर्द की वजह बन सकती है. आज के समय में ज्यादातर लोग गेस्ट्रिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और हालत ऐसी है कि इससे छुटकारा पाने के लिए वो गैस की दवाई लेते हैं, लेकिन रोज-रोज गैस की दवाओं का सेवन शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो न केवल आपकी किचन में मौजूद हैं, बल्कि इस समस्या से राहत दिलाने में भी सहायक हैं.

Acidity Dur Krne Wale Food | Acidity Kaise Theek Kre | Acidity Mai Kya Khaye

घर पर एसिडिटी को तुरंत कैसे ठीक करें?

केला: केले में मौजूद तत्व पेट में बनने वाले एसिड को शांत करने में मदद कर सकते हैं.  इसमें पाए जाने वाले नेचुरल एंटासिड गुण एसिडिटी से राहत दिलाने में सहायक हैं. 

ठंडा दूध: ठंडा दूध एसिडिटी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. दूध कैल्शियम का अच्छा सोर्स है जो पेट में बनने वाले एसिड को कंट्रोल करने में सहायक हो सकता है.

नारियल पानी: नारियल पानी न केवल शरीर को हाइड्रेट रखता है, बल्कि पेट को भी ठंडा रखकर पाचन तंत्र को शांत करता है. पेट की गैस से राहत पाना चाहते हैं? रोजाना सुबह खाली पेट नारियल पानी का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

छाछ: छाछ में पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड पेट की ऐंठन और जलन को कम करने में मदद कर सकता है. बता दें, इसमें जीरा और काला नमक मिलाकर पीने से एसिडिटी से राहत पाई जा सकती है. 

खीरा: खीरे में अच्छी मात्रा में पानी और कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो गर्मी से बचाने, पेट को ठंडक पहुंचाने और पेट गैस की समस्या से छुटकारा दिलाने में सहायता कर सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

