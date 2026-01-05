विज्ञापन
मैं रोजाना 100% फाइबर कैसे प्राप्त कर सकता हूं? बस डाइट में शामिल कर लें ये चीजें और फिर देखें जादू

High Fiber Kisme Hota Hai: फाइबर की कमी को कैसे पूरा करें? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है. आज हम आपको कुछ ऐसी खाने की चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो फाइबर से भरपूर हैं.

High Fiber Kisme Hota Hai: आज के समय में ज्यादातर लोग पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे कब्ज, गैस और अपच से परेशान हैं जिसका सबसे बड़ा कारण है फाइबर. फाइबर पाचन को बेहतर रखने में बेहद जरूरी माना जाता है, लेकिन अब सवाल है फाइबर की कमी को कैसे पूरा करें? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए ही है. आज हम आपको कुछ ऐसी खाने की चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो फाइबर से भरपूर हैं.

सबसे ज्यादा फाइबर वाली चीज कौन सी है?

सीड्स और नट्स: चिया, अलसी, सूरजमुखी, कद्दू के बीज के साथ ही साथ बादाम में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है. आगर आप रोजाना इन्हें अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में फाइबर मिल सकता है और पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत पाई जा सकती है.

साबुत अनाज: साबुत अनाज जैसे दलिया, ओट्स, ब्राउन राइस, बाजरा और जौ जैसी चीजों में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है. ऐसे में अगर आप अपने नाश्ते में सफेद आटे की बजाय इन चीजों का सेवन करते हैं, तो शरीर को दोगुने फायदे पहुंचा सकते हैं और कई समस्याओं से दूर रख सकते हैं.

सब्जियां: गाजर, पालक, ब्रोकली, चुकंदर, शकरकंद और ब्रसेल्स स्प्राउट्स जैसी सब्जियों में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो न सिर्फ पेट को ठीक रख सकती हैं, बल्कि पेट को लंबे समय तक भरा रखकर वजन को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं. नियमित रूप से इनका सेवन शरीर के लिए लाभदायक माना जा सकता है.

फलकेला, पपीता, सेब, अमरूद, संतरा और नाशपाती, अच्छे फाइबर स्रोत हैं. ऐसे में अगर आप नियमित रूप से इन्हें अपने रूटीन में शामिल करते हैं, तो पाचन को बेहतर रख सकते हैं और पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत पा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

