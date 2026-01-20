आज क्या बनाऊं: प्रोटीन से भरपूर है ये पॉपुलर इंडो-चाइनीज डिश, फटाफट नोट करें रेसिपी

Soya Chilli Recipe: सोया चिल्ली (Soya Chilli) एक पॉपुलर इंडो-चाइनीज डिश है जो स्वाद और पोषण का एक बेहतरीन सोर्स है. यह वेजिटेरियन के लिए पनीर चिल्ली का एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि सोया चंक्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं. इस इंडो-चाइनीज डिश को भारत में बहुत पसंद किया जाता है. स्ट्रीट फूड से लेकर बड़े रेस्टोरेंट के मेन्यू तक में आपको ये डिश मिल जाएगी. यह न केवल बनाने में आसान है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक शानदार ऑप्शन है जो वजन कम करना चाहते हैं और प्रोटीन की कमी को दूर करना चाहते हैं.

कैसे बनाएं सोया चिल्ली रेसिपी- (How To Make Soya Chilli)

सामग्री-

सोया चंक्स

कॉर्नफ्लोर

मैदा

अदरक-लहसुन का पेस्ट

लाल मिर्च पाउडर

नमक

तेल

ग्रेवी/सॉस के लिए-

प्याज

शिमला मिर्च

हरी मिर्च

लहसुन

अदरक

हरा प्याज

सॉस का मिश्रण-

सोया सॉस

रेड चिल्ली सॉस

ग्रीन चिल्ली सॉस

टोमेटो केचप

विनेगर

काली मिर्च पाउडर

विधि-

स्टेप 1-

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डालें. अब इसमें सोया चंक्स डालें और कुछ मिनट तक उबलने दें जब तक कि वे नरम न हो जाएं. इसके बाद पानी छान लें और सोया चंक्स को ठंडे पानी से धो लें. अब अपने हाथों से दबाकर सोया का सारा अतिरिक्त पानी निकाल दें. ध्यान रहे कि पानी पूरी तरह निकल जाए ताकि कोटिंग अच्छी हो सके.

स्टेप 2-

एक मिक्सिंग बाउल में उबले हुए सोया चंक्स लें. इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, नमक, कॉर्नफ्लोर और मैदा डालें. अच्छी तरह मिलाएं ताकि हर सोया बड़ी पर पाउडर की एक पतली परत चढ़ जाए. यदि मिश्रण बहुत सूखा लगे, तो एक चम्मच पानी छिड़क सकते हैं.

स्टेप 3-

एक कड़ाही में तेल गरम करें. मध्यम-तेज आंच पर सोया चंक्स को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. तलने के बाद इन्हें किचन टॉवल पर निकाल लें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए.

स्टेप 4

अब कड़ाही में 2 बड़े चम्मच तेल रहने दें और बाकी निकाल लें. इसमें बारीक कटा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालें। इन्हें तेज़ आंच पर 1 मिनट तक भूनें. अब इसमें कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च डालें. इन्हें तेज़ आंच पर 2-3 मिनट तक पकाएं. ध्यान रहे कि सब्जियां पूरी तरह न गलें, उनका क्रंच (कुरकुरापन) बना रहना चाहिए.

स्टेप 5-

अब इसमें सोया सॉस, रेड चिल्ली सॉस, टोमेटो केचप, विनेगर, काली मिर्च और बहुत थोड़ा नमक डालें. अच्छी तरह मिलाएं. यदि आप 'ग्रेवी सोया चिल्ली' चाहते हैं, तो एक चम्मच कॉर्नफ्लोर को आधे कप पानी में घोलकर इसमें डाल दें.

स्टेप 6-

जब सॉस पकने लगे और गाढ़ा हो जाए, तब इसमें तले हुए सोया चंक्स डालें. तेज़ आंच पर इसे कुछ मिनट तक टॉस करें ताकि सारा मसाला सोया पर चिपक जाए. अंत में बारीक कटे हरे प्याज से सजाएं.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: स्वाद और सेहत से भरपूर है रागी डोसा, फटाफट नोट करें रेसिपी

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)