आज क्या बनाऊं: एक ही तरह की सब्जी खाकर हो गए हैं बोर, तो ट्राई करें बेसन करी रोल, नोट करें आसान रेसिपी

Besan Roll Curry Recipe: खाने में आज क्या है ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है. लेकिन रोज-रोज क्या बनाएं ये बड़ा टास्क है. क्योंकि घर के बच्चे से लेकर बड़े तक रोज एक ही तरह खा खाना खाकर बोर हो जाते हैं. अगर आप भी लंच या डिनर में कुछ हटकर और टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. इंस्टाग्राम Yum.recipe पर शेयर बेसन के रोल की करी आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती है. इसे आसानी से कम समय में बनाया जा सकता है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: सिर्फ 15 मिनट में बनाएं आंवला और हरी मिर्च का स्वादिष्ट अचार, नोट करें आसान रेसिपी

यहां देखें पोस्टः

कैसे बनाएं बेसन रोल करी- (How To Make Besan Roll Curry Recipe At Home)

सामग्री-

भुनी हुई मूंगफली - 80 ग्राम

भुना हुआ सूखा नारियल - 2 बड़े चम्मच

भुना हुआ जीरा - 1 छोटा चम्मच

भुना हुआ हरा धनिया - 1 छोटा चम्मच

हरी मिर्च - 1 छोटा चम्मच

लहसुन की कलियां - 1 बड़ा चम्मच

बेसन - 160 ग्राम

नमक - 1/4 छोटा चम्मच

हल्दी - 1/4 छोटा चम्मच

तेल - 1 बड़ा चम्मच

पानी - 60 मिलीलीटर

दही - 50 ग्राम

हल्दी - 1/4 छोटा चम्मच

नमक - 1/2 छोटा चम्मच

लाल मिर्च - 1/4 छोटा चम्मच

जीरा पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

हरा धनिया पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

तेल - 2 बड़े चम्मच

जीरा - 1 छोटा चम्मच

अदरक-लहसुन का पेस्ट - 1 छोटा चम्मच

प्याज - 80 ग्राम

टमाटर प्यूरी - 160 ग्राम

गरम मसाला - 1 छोटा चम्मच

पानी - 150 ग्राम मिलीलीटर

धनिया - 1 बड़ा चम्मच

धनिया पत्ती - सजावट के लिए

विधि-

1. ब्लेंडर में 80 ग्राम भुनी हुई मूंगफली, 2 बड़े चम्मच भुना हुआ सूखा नारियल, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ धनिया, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च और 1 बड़ा चम्मच लहसुन की कलियां डालें. अच्छी तरह ब्लेंड करें और अलग रख दें.

2. एक बाउल में 150 ग्राम बेसन, 1/4 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच तेल और 60 मिलीलीटर पानी डालें. नरम आटा गूंथ लें.

3. बेसन का एक हिस्सा लें, उसे बेलकर चपटा करें और चौकोर आकार में काट लें.

4. एक चम्मच पिसे हुए मिश्रण को इस पर रखें, इसे आधा काटें और रोल करें.

5. रोल्स को स्टीमर में डालें, ढक दें और 10-12 मिनट तक भाप में पकाएं.

6. एक बाउल में 50 ग्राम दही, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालें. अच्छी तरह फेंटकर मिला लें और एक तरफ रख दें.

7. एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें, 1 चम्मच जीरा और 2 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें. 30 सेकंड तक भूनें.

8. 80 ग्राम प्याज डालें और सुनहरा होने तक पकाएं.

9. तैयार दही का मिश्रण डालें और 3-4 मिनट तक पकाएं.

10. 160 ग्राम टमाटर प्यूरी डालें और 5-7 मिनट तक पकाएं.

11. 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

12. 150 मिलीलीटर पानी डालकर 7-8 मिनट तक उबालें.

13. तैयार गट्टे और 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया डालें. 2 मिनट तक पकाएं, फिर आंच से उतार लें.

14. तैयार बेसन रोल करी को सर्विंग बाउल में निकालें और हरे धनिये से सजाएं.

बेसन खाने के फायदे- (Besan Khane Ke Fayde)

बेसन को चने से बनाया जाता है. इसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. प्रोटीन के लिए बेसन एक अच्छा ऑप्शन हैं क्योंकि इसे चने के आटे से तैयार किया जाता है. बेसन में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन जैसे बी-कॉम्प्लेक्स, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटैशियम, फास्फोरस, कॉपर जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं. पाचन के लिए बेसन का सेवन काफी अच्छा माना जाता है.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)