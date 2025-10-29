विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या अनार खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है? एक्सपर्ट ने बताया पूरा सच

Anaar Khane Se Hemoglobin Badhta Hai: क्या सच में अनार का सेवन शरीर को खून को बढ़ा सकता है. इस सवाल का जवाब दिया FMRI गुरुग्राम की हेड ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, डॉ. दीप्ति खटूजा ने इस बात का सच बताया है.

Read Time: 3 mins
Share
क्या अनार खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है? एक्सपर्ट ने बताया पूरा सच
Pomegranate Benefits: अनार खाने के फायदे.

Anaar Khane Se Hemoglobin Badhta Hai: हम अक्सर कई फूड आइटम्स को शरीर के अलग-अलग अंगों से जोड़कर याद रखते हैं, जैसे किडनी के लिए राजमा, दिमाग के लिए अखरोट और खून के लिए अनार. बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि अनार खाने से खून बढ़ता है. लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या सच में अनार का सेवन शरीर को खून को बढ़ा सकता है. इस सवाल का जवाब दिया FMRI गुरुग्राम की हेड ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, डॉ. दीप्ति खटूजा ने उनके अनुसार, यह बात पूरी तरह सही नहीं है.

अनार में आयरन नहीं होता, फिर क्या है इसमें खास?

डॉ. दीप्ति खटूजा बताती हैं कि भले ही अनार को “ब्लड-बूस्टर” के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसमें आयरन की मात्रा ना के बराबर होती है. यानी यह खून सीधे तौर पर नहीं बढ़ाता है. फिर भी अनार सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन C, फोलेट, और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. ये तत्व शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं, इसके साथ ही इम्यूनिटी को मजबूत करने और स्किन को हेल्दी बनाने में भी फायदेमंद होता है.

ये भी पढ़ें: इन 7 लोगों को जरूर पीना चाहिए सुबह खाली पेट किशमिश का पानी, फायदे जानकर आज से ही करने लगेंगे सेवन

डॉ. खटूजा के अनुसार, अनार का लाल रंग अक्सर लोगों को भ्रमित करता है कि यह खून बढ़ाता है. वास्तव में यह “रंग की याददाश्त” (color association) है, जो सिर्फ याद रखने के लिए बनाई गई है, न कि वैज्ञानिक रूप से सही.

सेहत के लिए कैसी होनी चाहिए आपकी डाइट?

डॉ. खटूजा का कहना है कि ICMR (Indian Council of Medical Research) की गाइडलाइन्स के अनुसार, एक हेल्दी डाइट में रोज़ाना दो सीजनल फल और आधा किलो सीजनल सब्जियां शामिल होनी चाहिए. इन फलों और सब्जियों को सलाद, स्मूदी या भोजन के साथ किसी भी रूप में खाया जा सकता है। यह शरीर को आवश्यक विटामिन, मिनरल्स और फाइबर प्रदान करते हैं, जिससे सभी अंग सही तरीके से काम कर पाते हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Does Eating Pomegranate Increase Blood, Pomegranate, Anar Ke Fayde, Anar Khane Se Kya Hota, What To Eat To Increase Blood, What Nutrients Are Present In Pomegranate, What Should Be A Healthy Diet
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com