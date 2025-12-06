विज्ञापन

अनार खाने का सही तरीका क्या है? डॉ. सुभाष गोयल ने बताया कैसे खाएं अनार, जान लीजिए फायदे

What is Best Way to Eat Pomegranate: आमतौर पर लोग अनार को छीलते हैं और उसके अंदर के दानों को खा लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं अनार का सही फायदा पाने के लिए उसे कैसे खाना चाहिए. हाल ही में डॉ. सुभाष गोयल ने एक पॉडकास्ट में ये बताया है कि अनार को सही खाने का तरीका क्या है और क्या फायदे मिलते हैं.

अनार खाने का सही तरीका क्या है?
Anar Khane ka Sahi Tarika: सेहत को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए फलों का सेवन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. अलग-अलग फल अलग-अलग समस्याओं को दूर करने में काफी मददगार होते हैं. साथ ही इनमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को हेल्दी बनाए रखते हैं. आज हम आपको अनार के बारे में बताने जा रहे हैं. अनार खाने में तो स्वादिष्ट होता ही साथ में ये सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी होता है. इसमें विटामिन C, K, फोलेट (B9), पोटैशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, और विटामिन A, B जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. आमतौर पर लोग अनार को छीलते हैं और उसके अंदर के दानों को खा लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं अनार का सही फायदा पाने के लिए उसे कैसे खाना चाहिए. हाल ही में डॉ. सुभाष गोयल ने एक पॉडकास्ट में ये बताया है कि अनार को सही खाने का तरीका क्या है और क्या फायदे मिलते हैं. चलिए बताते हैं आखिर अनार को कैसे खाया जाए. 

कैसे करें अनार का सेवन?

डॉ. सुभाष गोयल बताते हैं कि अनार को खाने के लिए पहले एक पतीले में पानी को बहुत अच्छे से उबाल लें. इसके बाद उबले हुए पानी को गैसे से उतारें. अब इस गर्म-गर्म पानी में एक अनार डालें और जब वह ठंडा हो जाए तो अनार को बाहर निकाल लें. ऐसा करने से अनार अंदर से सिक जाएगा और अब आप इसे छीलकर खा सकते हैं. साथ ही पके हुए अनार खाने से ब्रेन, हार्ट, लिवर हेल्दी बनेगा, चिड़चिड़ापन दूर होगा और ब्रेन को भी इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी. 

क्या हैं अनार खाने के फायदे?

नहीं होती खून की कमी

जिन लोगों को अक्सर चक्कर आते हैं या फिर बॉडी में खून की कमी हो जाती है उन्हें अनार को जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. दरअसल, अनार में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है जो खून को बढ़ाने में मदद करता है. साथ ही इसके सेवन से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और खून भी साफ हो जाता है.

हार्ट रहता है स्वस्थ

दिल की बीमारियों को दूर बनाए रखने के लिए आप अनार का सेवन कर सकते हैं. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर शरीर के बैड कॉलेस्ट्रोल को कम करते हैं और हार्ट को हेल्दी बनाते हैं.

डायजेशन सिस्टम

अनार में फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. इसके नियमित रूप से सेवन करने से कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं दूर हो जाती हैं. 

मजबूत इम्यूनिटी

अनार में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में काफी मददगार साबित होता है. अगर आप मौसमी बीमारियों से काफी जल्दी संक्रमित हो जाते हैं तो अनार का सेवन शुरू कर सकते हैं. इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप बार-बार बीमार नहीं पड़ेंगे.

