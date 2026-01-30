1 महीने तक रोजाना खाली पेट आंवले का पानी पीने से क्या होगा? जानें आंवला पानी पीने के फायदे और नुकसान

Amla Pani Pine Ke Fayde Aur Nuksan: आंवला सर्दियों में मिलने वाली ऐसी औषधि है, जिसके सेवन से शरीर की हर बीमारी को दूर किया जा सकता है. आयुर्वेद में आंवला को "अमृत फल" कहा जाता है, जो रक्त को शुद्ध करने से लेकर चेहरे और बालों के लिए लाभकारी है. अभी तक सभी आंवले के जूस का सेवन करते हैं या फिर स्वाद में कसैले आंवले को खाने की कोशिश करते हैं, जो दोनों ही तरीके मुंह के स्वाद को प्रभावित करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आंवले का पानी भी उतना ही गुणकारी है, जितना कि आंवले का रस?

आयुर्वेद में आंवला त्रिदोष को संतुलित करने वाला माना जाता है. आंवले का सेवन वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है और रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है. कई बार लोगों के लिए आंवले के जूस को पीना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वे आंवले के पानी का सेवन करते हैं, तो भी उतना ही लाभकारी होगा जितना कि जूस.

आंवला पानी पीने के फायदे- (Amla Pani Pine Ke Fayde)

आंवला पानी इसी दर्शन पर आधारित है. यह कोई क्विक समाधान नहीं है, न ही शरीर को जबरन बदलने का प्रयास है, बल्कि पित्त को शांत करते हुए पाचन की अग्नि की प्रकृति को बनाए रखते हुए ओज का निर्माण करता है. आंवला पानी पित्त को शांत करता है, ओज का निर्माण करता है, अम्लता और शरीर की आंतरिक गर्मी को शांत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बालों और त्वचा को निखारता है, रक्त की शुद्धि करता है और शरीर के विषाक्त पदार्थों को निकालता है.

आंवले का पानी पीने के नुकसान- (Amla Pani Pine Ke Nuksan)

ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर पाचन शक्ति कमजोर है तो आंवले के पानी का सेवन न करें और अगर सर्दी से संक्रमित हैं और कफ की परेशानी है, तब भी आंवले के पानी का सेवन करने से परहेज करें. आंवले के जूस की तासीर ठंडी होती है, जो कफ को और बढ़ा सकती है.

कितने दिन करें आंवले के पानी का सेवन- (How many days should you consume Amla water)

आंवला पानी एक रसायन की तरह काम करता है और इसका सेवन रोजाना खाली पेट तकरीबन 1 महीने तक करना चाहिए.

कैसे बनाएं आंवले का पानी- (How To Make Amla Water)

इसके लिए रात के समय आंवला को कद्दूकस कर लें या फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें. सुबह होते ही पानी को उबाल लें और छानकर पानी का सेवन करें.

