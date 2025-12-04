30 दिन तक आंवला जूस पीने से क्या होगा? आंवला से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? आंवले का पानी कैसे बनाएं?

Amla Ka Pani Peene Ke Fayde: आंवला विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और कई गुणों से भरपूर है. यही कारण है लोग इसे मुरब्बा, कैंडी और अचार की तरह इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इसका पानी ट्राई किया है? अगर आप आंवला को पानी में भिगोकर पीते हैं तो पेट, इम्यूनिटी, बाल और स्किन सभी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. यहां जानें क्यों आंवला पानी आपकी रोजमर्रा की हेल्थ रूटीन का हिस्सा होना चाहिए.

आंवले के उबले हुए पानी के क्या फायदे हैं?

पाचन: आंवला पानी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन सोर्स है जो पेट को ठीक रखकर गैस, कब्ज और एसिडिटी की समस्या से राहत दिलाने में मदद करते हैं. रोज सुबह खाली पेट आंवला पानी पीने से पेट हल्का रहता है और पाचन क्रिया बेहतर बनी रहती है.

इम्यूनिटी: आंवला में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है, अगर आप बार-बार बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम, खांसी और वायरल इंफेक्शन का शिकार बनते हैं, तो यह पानी आपके लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर सकता है.

स्किन: आंवला पानी पीने से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, जो त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं, जिससे न सिर्फ चेहरे पर ग्लो आता है, पिंपल्स भी कम होते हैं, बल्कि एजिंग की प्रक्रिया भी धीमी होती है. जिन लोगों को स्किन से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए यह पानी लाभदायक माना जा सकता है.

वजन: अगर आप मोटापे की समस्या से परेशान हैं तो रोजाना आंवले का पानी जरूर पिएं. यह वजन को घटाने में मददगार साबित हो सकता है.

आंवला पानी कैसे बनाया जाता है?

रातभर 1 से 2 सूखा या ताजा आंवला काटकर पानी में भिगो दें. फिर सुबह उठकर इसे छानकर खाली पेट पी लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)