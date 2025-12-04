अगर मैं रोज भिंडी का पानी पीऊं तो मेरे शरीर का क्या होगा? पूरा फायदा उठाने के लिए कैसे बनाएं भिंडी पानी?

Bhindi Pani Ke Fayde: भिंडी का उपयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने इसका पानी पिया है? घुलनशील फाइबर, विटामिन ए, सी, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर यह पानी शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचा सकता है. अगर आप भी अपने रूटीन में एक हेल्दी ड्रिंक को शामिल करना चाहते हैं, तो भिंडी का पानी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

सुबह भिंडी का पानी पीने से क्या होता है?

पाचन: भिंडी का पानी पीने घुलनशील फाइबर से भरपूर है जो पाचन को ठीक रखता है, खाने को आसानी से पचाता है और कब्ज, गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी दिक्कतों से राहत दिलाता है. इसके नियमित सेवन से पाचन ठीक रखा जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: सुबह उठते ही महसूस होती है थकान? तो स्टैमिना बढ़ाने और बॉडी को रिचार्ज करने के लिए इस ड्रिंक का करें सेवन

डायबिटीज: डायबिटीज की समस्या से पीड़ित लोगों के लिए भिंडी का पानी बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसमें पाया जाने वाला फाइबर शुगर के अवशोषण को धीमा कर देता है, जिससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता. यह पानी शरीर में ग्लूकोज़ के लेवल को कंट्रोल रखने में मदद कर सकता है.

वजन: अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो भिंडी का पानी आपकी मदद कर सकता है. इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर ज्यादा, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है.

हड्डियां: भिंडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन के अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. ऐसे में नियमित रूप से इसका पानी पीने से जोड़ों में दर्द, सूजन और जकड़न जैसी समस्याओं में भी आराम मिल सकता है. जो लोग ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से परेशान हैं उनके लिए यह एक सहायक घरेलू उपाय माना जा सकता है.

भिंडी का पानी कैसे बनाएं?

भिंडी का पानी बनाने के लिए भिंडी को धोकर अच्छे से साफ कर लें और काट लें. अब इसे रात भर के लिए पानी में भिगो दें. फिर अगली सुबह इस पानी को छानकर पी लें.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)