विज्ञापन
विशेष लिंक

उबले हुए आंवले का पानी पीने से क्या होता है?

Amla Pani Benefits: तो आइए यहां जानते हैं रोजाना आंवला का पानी पीने से शरीर को और क्या फायदे हो सकते हैं. 

Read Time: 3 mins
Share
उबले हुए आंवले का पानी पीने से क्या होता है?
What are the benefits of gooseberry water?

Amla Pani Benefits: आंवला विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर है. इसे अपनी डाइट में शामिल करने के कई फायदे हैं, लेकिन क्या कभी आपने इसका पानी पिया है? अचार, चटनी या जूस के रूप में तो इसका सेवन हर किसी ने किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी आंवला का पानी पिया है? सुबह खाली पेट आंवला का पानी पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने से लेकर पाचन को बेहतर, त्वचा को चमकदार और बालों को मजबूत रखा जा सकता है. तो आइए यहां जानते हैं रोजाना आंवला का पानी पीने से शरीर को और क्या फायदे हो सकते हैं. 

क्या हम आंवला का भीगा हुआ पानी पी सकते हैं?

इम्यूनिटी: आंवला में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है. ऐसे में रोजाना आंवला का पानी पीने से सर्दी, खांसी और संक्रमण से शरीर को दूर रखा जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: 5 मिनट में नाक के ब्लैकहेड्स हटाने के घरेलू नुस्खे | Naak Se Blackhead Kaise Hataye

त्वचा: आंवला का पानी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद कर सकता है, जिससे स्किन को साफ रखा जा सकता है और दाग-धब्बों से राहत पाई जा सकती है. इसके नियमित सेवन से झुर्रियों से भी छुटकारा पाया जा सकता है.

पाचन: आंवला का पानी पाचन शक्ति को दुरुस्त रखता है और गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्या को दूर कर सकता है. इसमें मौजूद फाइबर आंतों की सफाई में मदद करता है और पेट को हल्का रखता है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए ये पानी फायदेमंद साबित हो सकता है.

वजन: जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए आंवला का पानी फायदेमंद हो सकता है. ये मेटाबॉलिज्म को तेज कर सकता है, जिससे कैलोरी जल्दी बर्न होती है. सुबह खाली पेट इस पानी को पीन से भूख कंट्रोल रहती है और वजन को कम किया जा सकता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amla Water In The Morning, Amla Water In The Morning Benefits, Benefits Of Amla Water In The Morning, Amla Water, Amla Water Benefits In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now