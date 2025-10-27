विज्ञापन
5 मिनट में नाक के ब्लैकहेड्स हटाने के घरेलू नुस्खे | Naak Se Blackhead Kaise Hataye

How To Get Rid Of Blackheads: आज हम आपको कुछ घरेलू और असरदार उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप नाक पर हो रहे ब्लैकहेड्स से घर बैठे ही राहत पा सकते हैं.

नाक से ब्लैकहेड्स को हमेशा के लिए कैसे हटाएं?

How To Get Rid Of Blackheads: आज के समय में  प्रदूषण, धूल-मिट्टी, ज्यादा ऑयली स्किन और मेकअप के कारण नाक पर ब्लैकहेड्स की समस्या बहुत आम हो गई है. ये दिखने में भले ही छोटे होते हैं, लेकिन चेहरे की सुंदरता को फीका कर देते हैं. इस समस्या से राहत पाने के लिए लोग तरह-तरह की क्रीम या स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादा  कुछ हो नहीं पाता. इसलिए आज हम आपको कुछ घरेलू और असरदार उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप नाक पर हो रहे ब्लैकहेड्स से घर बैठे ही राहत पा सकते हैं.

नाक पर से कालापन कैसे हटाएं?

नींबू-शहद: नींबू एंटी-बैक्टीरियल और एसिडिक गुणों से भरपूर है. वहीं, शहद त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे मुलायम बनाने में मदद करता है. ऐसे में अगर आप एक चम्मच नींबू रस में आधा चम्मच शहद मिलाकर नाक पर 10 से 15 मिनट तक लगाकर रखते है और बाद में हल्के गुनगुने पानी से धो लेते हैं तो इस समस्या से राहत पा सकते हैं. 

हल्दी-चंदन: हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं और चंदन स्किन को ठंडक देता है. एक चम्मच चंदन पाउडर में आधा चम्मच हल्दी और गुलाब जल मिलाकर नाक पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें. यह ब्लैकहेड्स हटाने के साथ ही साथ चेहरे को ग्लोइंग बनाने में भी मदद कर सकता है.

एलोवेरा जेल: एलोवेरा एंटीसेप्टिक और कूलिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर है जो त्वचा को शांत करता है और ओपन पोर्स को टाइट करता है. आप एलोवेरा जेल निकालकर नाक पर 15 मिनट तक लगाएं उसके बाद ठंडे पानी से धो लें नाक धो लें. रोजाना ऐसा करने से त्वचा को साफ और ब्लैकहेड-फ्री रखा जा सकता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

