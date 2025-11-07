रोजाना खाली पेट आंवले का पानी पीने से क्या होता है, किन लोगों को पीना चाहिए Amla Water

Amla Water Benefits In Hindi: आंवले को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. आयुर्वेद में आंवले को औषधी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. आपको बता दें कि आंवले को विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. इसे खाने से शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है. दरअसल इसमें विटामिन सी ही नहीं बल्कि, विटामिन ए, बी कॉम्‍प्‍लेक्‍स, पोटैशियम, कैल्शियम, ,मैग्निशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. आपने आपको को कई तरह से डाइट में शामिल किया होगा लेकिन क्या कभी आंवले का पानी पिया है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे बनाएं आंवले का पानी- ( How To Make Amla Water)

सामग्री-

3-4 फ्रेश आंवले

1 गिलास पानी

शहद (वैकल्पिक)

नींबू का रस

विधि-

आंवले का पानी बनाना बहुत ही आसान है. आंवले को अच्छी तरह से धो लें और उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें. एक गिलास पानी में आंवले के टुकड़े डालकर रात भर भिगो दें. सुबह इस पानी को छान लें और आंवले के टुकड़ों को मसलकर निकाल लें. इस पानी में शहद और नींबू का रस मिलाएं. आंवले का पानी एक गिलास में डालें और इसे फ्रेश पी लें.

आंवले का पानी पीने के फायदे- (Amla Pani Pine Ke Fayde)

1. पेट के लिए-

आंवले का पानी पाचन तंत्र को बेहतर बनाने और कब्ज, एसिडिटी और गैस जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है.

2. इम्यूनिटी-

आंवले को विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आप रोजाना आंवले का पानी पीते हैं, तो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है.

3. वजन घटाने-

मोटापा आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. अगर आप रोजाना आंवले के पानी का सेवन करते हैं वजन को घटाने में मदद मिल सकती है.

4. स्किन-

आंवले में मौजद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट स्किन को हेल्दी रखने और झुर्रियों को कम करने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)