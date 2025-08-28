विज्ञापन
दूध में गुड़ और हल्दी मिलाकर पीने के अचूक फायदे, इन 5 लोगों को तो जरूर करना चाहिए सेवन

Benefits of Milk With Jaggery and Turmeric: यह देसी ड्रिंक न सिर्फ सर्दी-जुकाम से राहत देता है, बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत करने, पाचन सुधारने और त्वचा को निखारने में भी मदद करता है.

Benefits of Milk With Jaggery and Turmeric: भारतीय रसोई में दूध, गुड़ और हल्दी तीनों ही बेहद आम और पोषक तत्वों से भरपूर चीजें हैं. दूध को सभी पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है. गुड़ आयरन और मिनरल्स का खजाना है और हल्दी तो आयुर्वेद की रानी कहलाती है. लेकिन, जब इन तीनों को एक साथ मिलाकर सेवन किया जाए, तो इसका असर शरीर पर चमत्कारी हो सकता है. यह देसी ड्रिंक न सिर्फ सर्दी-जुकाम से राहत देता है, बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत करने, पाचन सुधारने और त्वचा को निखारने में भी मदद करता है. खास बात यह है कि कुछ खास लोगों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर को इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है.

दूध, गुड़ और हल्दी के अचूक फायदे- (Amazing Benefits of Milk, Jaggery and Turmeric)

इम्यूनिटी बढ़ाएं: हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जबकि गुड़ शरीर को संक्रमण से लड़ने की ताकत देता है. दूध इन दोनों को शरीर तक पहुंचाने का माध्यम बनता है.

हड्डियों को बनाए मजबूत: दूध में कैल्शियम और हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो हड्डियों और जोड़ों के दर्द में राहत देते हैं. गुड़ में फॉस्फोरस भी होता है, जो हड्डियों को मजबूती देता है.

पाचन तंत्र सुधारे: गुड़ पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करता है और हल्दी पेट की सूजन को कम करती है. दूध इन दोनों को संतुलित रूप से शरीर में पहुंचाता है, जिससे कब्ज और गैस की समस्या दूर होती है.

थकान और कमजोरी दूर करें: गुड़ में आयरन और दूध में प्रोटीन होता है, जो शरीर को एनर्जी देता है. हल्दी शरीर के अंदर सूजन और थकावट को कम करती है.

त्वचा को निखारे और नींद सुधारे: हल्दी त्वचा को साफ करती है, गुड़ खून को शुद्ध करता है और दूध शरीर को रिलैक्स करता है. रात को इसका सेवन करने से नींद अच्छी आती है और त्वचा में चमक आती है.

इन 5 लोगों को जरूर करना चाहिए सेवन-

बच्चे और किशोर: बढ़ती उम्र में हड्डियों और इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए यह ड्रिंक बेहद फायदेमंद है.

महिलाएं: खासकर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आयरन और कैल्शियम की जरूरत होती है, जो इस ड्रिंक से मिलती है.

बुजुर्ग: जोड़ों के दर्द, थकावट और नींद की समस्या से राहत पाने के लिए यह एक बेहतरीन उपाय है.

वर्किंग प्रोफेशनल्स: दिनभर की थकान और तनाव को दूर करने के लिए रात को इसका सेवन करना लाभकारी है.

कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग: बार-बार बीमार पड़ने वाले लोगों को इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.

दूध में गुड़ और हल्दी मिलाकर पीना एक ऐसा देसी नुस्खा है जो शरीर को अंदर से मज़बूत बनाता है. यह न सिर्फ रोगों से लड़ने की ताकत देता है, बल्कि शरीर को एनर्जी, आराम और पोषण भी प्रदान करता है. अगर आप अपनी सेहत को लेकर सजग हैं, तो आज से ही इस चमत्कारी ड्रिंक को अपने रूटीन में शामिल करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

