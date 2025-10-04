विज्ञापन
Ajwain Benefits: भारतीय रसोई में कई ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता हैं. आज हम आपको बताएंगे अजवाइन के बीजों का सेवन करने के ऐसे फायदे जिनको जानने के बाद आप फौरन ही इनको खाने लगेंगे.

सिर से लेकर पैर तक की बीमारियों के लिए काल हैं ये छोटे बीज, जानिए कैसे करना है सेवन
Ajwain Benefits: अजवाइन के बीज कई बीमारियों के लिए होते हैं काल.

Ajwain Benefits: आज के समय में जब हम सब अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सावधान हो गए हैं, तो यह जानना बहुत जरूरी हो गया है कि हमारे आस-पास मौजूद छोटी-छोटी प्राकृतिक चीजें हमारे लिए कितनी फायदेमंद हो सकती हैं. अजवाइन भी ऐसी ही एक छोटी सी चीज है, जिसे हम खाना बनाने में मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाने में भी मदद करती है.

अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, अजवाइन के छोटे-छोटे बीजों में कुछ खास पदार्थ होते हैं, जैसे थाइमोल और कार्वाक्रॉल. ये हमारे दिल को मजबूत और ब्लड प्रेशर को सही बनाए रखने में मदद करते हैं.

ब्लड प्रेशर से खून हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचता है. अगर ये प्रेशर ज्यादा या कम हो जाए, तो सेहत खराब हो सकती है. अजवाइन ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यह दिल की मांसपेशियों को आराम देती है और खून का दबाव सही रखने में मदद करती है. ऐसे में जो लोग हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी से परेशान हैं, उनके लिए अजवाइन फायदेमंद साबित हो सकती है.

अजवाइन हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है. कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में एक तरह की चिकनाई होती है, जो ज्यादा बढ़ने से दिल को नुकसान पहुंचा सकती है. अजवाइन इसे संतुलित रखने में मदद करती है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है और वजन भी नियंत्रण में रहता है.

इसके अलावा, अजवाइन पेट में गैस, कब्ज या दर्द की समस्या से राहत दिलाती है. यह पेट में होने वाली जलन को कम करती है, जिससे खाना सही तरीके से पचता है और पेट हल्का रहता है. साथ ही अजवाइन पेट की मांसपेशियों को आराम देती है, जिससे पेट की ऐंठन या दर्द की शिकायत दूर होती है.

अजवाइन से शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है. यह शरीर को ठंड, जुकाम और कई बीमारियों से बचाती है. साथ ही, इसका तेल मांसपेशियों के दर्द और सर्दी-जुकाम में भी आराम देता है.

कैसे करें सेवन

  • अजवाइन के दाने लें.
  • इन्हें 1 कप पानी में रात भर भिगोकर रख दें.
  • फिर अगले दिन इस पानी को छानकर सुबह खाली पेट पिएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

