Underarms से आती है बदबू? Doctor Hansa Yogendra ने बताया नहाने से पहले कर लें 3 काम, नहीं आएगी गंदी स्मेल

Underarms Smell Remedy: गर्मियों में ज्यादा पसीना आना आम बात है. हालांकि, कई बार पसीने के चलते अंडरआर्म्स से बदबू की परेशानी बढ़ जाती है. यह परेशानी न सिर्फ असहज महसूस कराती है, बल्कि कई बार दूसरों के सामने शर्मिंदगी का कारण भी बन जाती है. अगर आप भी अक्सर इस समस्या से जूझते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको कुछ खास तरीके बता रहे हैं, जो नेचुरली अंडरआर्म्स से आने वाली बदबू को दूर करने में असर दिखा सकते हैं. ये तरीके हाल ही में फेमस योग गुरु और लेखक डॉक्टर हंसा योगेंद्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के जरिए शेयर किए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर अंडरआर्म्स में बदबू क्यों आती है?

डॉक्टर हंसाजी के अनुसार, बदबू सिर्फ पसीने से नहीं आती. उल्टा पसीना गंध-रहित होता है. इससे अलग बदबू के पीछे असली वजह हमारी त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया होते हैं. ये बैक्टीरिया पसीने में मौजूद प्रोटीन और फैट को तोड़ते हैं. इस प्रोसेस के दौरान बदबू निकलती है.

योग गुरु बताती हैं, अंडरआर्म्स में एपोक्राइन नाम की एक ग्लैंड होती है. ये ग्लैंड ज्यादा प्रोटीन और लिपिड वाला पसीना बनाती है, जिससे बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं. इसके अलावा, लहसुन, प्याज, स्पाइसी फूड, मीट जैसी चीजों का ज्यादा सेवन, हार्मोनल बदलाव (प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज), स्ट्रेस और पुअर हाइजीन के चलते भी पसीने से बदबू आने लगती है.

कैसे दूर होगी अंडरआर्म्स की बदबू?

इसके लिए हंसाजी कुछ खास नुस्खे आजमाने की सलाह देती हैं.

एप्पल साइडर विनेगर

योग गुरु बताती हैं, एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब के सिरके में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं. ऐसे में नहाने के बाद कॉटन में थोड़ा विनेगर लेकर अंडरआर्म्स पर लगाएं. इससे दिनभर बदबू नहीं आएगी.

बेकिंग सोडा और कॉर्न स्टार्च

बेकिंग सोडा और कॉर्न स्टार्च पसीने को सोखते हैं, जिससे भी बदबू कम होने लगती है. इसके लिए पानी में एक-एक चम्मच बेकिंग सोडा और कॉर्न स्टार्च मिलाकर अंडरआर्म्स पर लगाएं और थोड़ी देर में साफ कर लें. हालांकि, ये नुस्खा आजमाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. हंसाजी बताती हैं कि बेकिंग सोडा हर स्किन पर सूट नहीं करता है.

नींबू का रस

इन सब से अलग अंडरआर्म्स की स्मेल दूर करने के लिए आप नींबू की मदद ले सकते हैं. योग गुरु के मुताबिक, नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड त्वचा का pH कम करता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं. इसके लिए रोज नहाने से पहले नींबू का टुकड़ा अंडरआर्म्स पर 2-3 मिनट रगड़ें. ऐसा करने पर भी बदबू नहीं आती है.

हंसाजी के मुताबिक, पसीना आना शरीर की नेचुरल प्रक्रिया है, जो शरीर को डिटॉक्स और ठंडा रखती है. इससे शर्माने की जरूरत नहीं है. बस थोड़ी सफाई, सही कपड़े और ये आसान घरेलू नुस्खे अपनाकर आप दिनभर ताजा और कॉन्फिडेंट रह सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.