बार-बार बढ़ जाता है वजन? आज से ही शुरू कर दें ये 4 काम, Doctor Hansaji ने बताया परमानेंट हो जाएगा वेट लॉस

Weight Loss Tips: आज के समय में अधिकतर लोग बढ़ते वजन से परेशान है. ऐसे में वेट लॉस के लिए वे तमाम तरह के तरीके आजमाते हैं. ये तरीके कई बार काम भी करते हैं लेकिन परमानेंट नहीं होते. आसान भाषा में कहें, तो कई लोगों कि शिकायत होती है कि वे जब तक डाइटिंग करते हैं, उनका वजन केवल तब तक ही कंट्रोल रहता है, जैसे ही वे नॉर्मल खाना शुरू करते हैं, उनका वजन दोबारा बढ़ जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर प्रसिद्ध योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में योग गुरु बताती हैं, अगर हम कुछ छोटी-छोटी आदतों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें, तो वेट लॉस स्थायी (परमानेंट) हो सकता है. इसके लिए योग गुरु 4 काम करने की सलाह देती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

परमानेंट वेट लॉस के लिए रोज करें ये काम

डॉक्टर हंसा जी कहती हैं कि अपने दिन की शुरुआत गुनगुने लेमन इन्फ्यूजन से करें. यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है और फैट को एनर्जी में बदलने में मदद करता है.

इसके लिए एक कप गुनगुना पानी लें, उसमें आधा नींबू निचोड़ें, थोड़ी सी कुचली पुदीने की पत्तियां डालें और थोड़ा कसा हुआ आंबा हल्दी (मंगो टरमेरिक) मिलाएं. चाहें तो थोड़ा शहद या स्टीविया डाल सकते हैं.

इसे 5–10 मिनट छोड़ दें ताकि यह अच्छी तरह इंफ्यूज हो जाए.

यह ड्रिंक शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, इंफ्लेमेशन कम करता है और भूख को नियंत्रित करता है, जिससे वजन घटाने की प्रक्रिया तेज होती है.

वजन घटाने के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है. डॉक्टर हंसा जी बताती हैं कि जब हम देर रात तक जागते हैं या नींद अधूरी रहती है, तो शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे भूख और वजन दोनों बढ़ते हैं. इसलिए रोजाना कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें और सोने-जागने का एक तय समय रखें.

योग गुरु रोज सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करने की सलाह देती हैं. वे कहती हैं, सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करना पूरे शरीर की एक्सरसाइज है. यह शरीर की हर मांसपेशी को सक्रिय करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और फैट बर्न करने में मदद करता है. अगर आप रोजाना 12 राउंड सूर्य नमस्कार करते हैं, तो इससे न केवल आपको वजन घटाने में मदद मिलती है, बल्कि आपकी स्किन ग्लो करने लगती है, पाचन सुधर जाता है और मन भी शांत रहता है.

इन सब से अलग डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, वजन कंट्रोल करने के लिए आप रोज भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं. ये बेहद असरदार है. इसमें तेज सांस लेना और छोड़ना शामिल है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है. इससे तेजी से पेट की चर्बी को कम करने में मदद मिल सकती है.

योग गुरु के मुताबिक, ये 4 काम रोज करने से आपका वजन बार-बार नहीं बढ़ेगा, साथ ही आप खुद को हर समय एनर्जेटिक, एक्टिव, हेल्दी और खुश महसूस करेंगे.

