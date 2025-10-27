विज्ञापन

ऑफिस की टेबल से आज ही हटा दें ये 3 चीजें, Doctor Hansa Yogendra ने बताया बढ़ जाएगा काम पर फोकस, तेज चलेगा दिमाग

Things to remove from your office desk: डॉक्टर हंसा योगेन्द्र ने कहती हैं, अगर आप चाहते हैं कि दिमाग तेज चले और काम में मन लगे, तो इन तीन चीजों को तुरंत अपनी ऑफिस टेबल से हटा दें.

ऑफिस की टेबल से तुरंत हटा दें ये चीजें

3 Things to Remove from Your Desk Today: हम अपने दिन का सबसे ज्यादा समय ऑफिस में बिताते हैं. दिनभर काम करते-करते थकान, सुस्ती या ध्यान भटकने की समस्या लगभग हर किसी को होती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण आपके आसपास का माहौल भी हो सकता है? योग गुरु और लेखक डॉक्टर हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, कई बार जाने-अनजाने में हम अपनी ऑफिस की टेबल पर कुछ ऐसी चीजें रख लेते हैं, जो हमारी एनर्जी और फोकस को कमजोर कर देती हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज चले और काम में मन लगे, तो खासकर तीन चीजों को तुरंत अपनी ऑफिस टेबल से हटा दें.

नंबर 1- टूटी या खराब चीजें  

कई बार हमारी टेबल पर टूटी हुई पेन, बंद घड़ी या खराब स्टेपलर जैसी चीजें महीनों तक पड़े रहती हैं. डॉक्टर हंसा योगेन्द्र के अनुसार, ये चीजें 'रुकावट' और 'अधूरेपन' की एनर्जी फैलाती हैं. मनोविज्ञान भी यही कहता है कि बेकार चीजें दिमाग में सुस्ती और नकारात्मकता पैदा करती हैं. इसलिए ऐसी चीजों को तुरंत हटाकर उनकी जगह काम आने वाले और अच्छे टूल्स रखें.

नंबर 2- पुराने बिल और बेकार कागज  

टेबल पर रखे पुराने बिल, नोट्स या अधूरे प्रोजेक्ट के कागज देखने में तो जरूरी लगते हैं, लेकिन ये दिमाग पर बोझ डालते हैं. डॉक्टर हंसा योगेन्द्र कहती हैं कि साफ-सुथरी टेबल दिमाग को भी साफ रखती है. इसलिए केवल जरूरी फाइलें और कागज अपने पास रखें, बाकी को रीसायकल कर दें. साफ टेबल का मतलब है साफ सोच और साफ सोच से ही बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं.

नंबर 3- स्ट्रेस देने वाली चीजें 

कई बार हम अपनी टेबल पर ऐसे पोस्टर या नोट्स रखते हैं जो हमें किसी असफलता या तनाव की याद दिलाते हैं. जैसे मिस्ड डेडलाइन या चेतावनी वाले नोट्स. ये चीजें मन में बोझ बढ़ाती हैं. इनकी जगह प्रेरणादायक कोट्स, हरे पौधे या कोई सुंदर तस्वीर रखें. जो चीज आंखों को सुकून देती है, वही मन को भी शांत करती है.

ऐसे में आप आज ही ये छोटे-छोटे बदलाव कर अपने फोकस और काम को बेहतर कर सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

