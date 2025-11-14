विज्ञापन
Air Fryer Recipe: अगर आप भी ऑफिस जाने के लिए भागते-दौड़ते रहते हैं और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में घंटों तक समय नहीं निकाल सकते हैं तो नोट कर लें 2 मिनट में बनकर तैयार होने वाली हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी.

Air Fryer Recipe: सुबह ऑफिस जाने की है जल्दी तो 2 मिनट में एयर फ्रायर मे बनाएं ब्रेकफास्ट, यहां देखें रेसिपी
Air Fryer Recipe: 2 मिनट मे बनाएं टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट.

Air Fryer Recipe: अगर आप भी सुबह ऑफिस जाने के लिए जल्दी में रहते हैं और आपको अपने लिए कुछ बनाने के लिए प्रॉपर समय नहीं मिल पाता है तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एयर फ्रायर में बनकर तैयार होने वाली एक ऐसी ब्रेकफास्ट रेसिपी जो झटपट बनकर तैयार हो जाएगी. आपको इसके लिए किचन में घंटो तक समय नहीं बिताना पड़ेगा. बस 2 मिनट का टाइम निकालकर आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर लेंगे. तो चलिए आपको बताते हैं इसे बनाने का तरीका. 

एयरफ्रायर मे बनाएं हेल्दी और क्विक ब्रेकफास्ट ( Air Fryer 2 Min Breakfast Recipe)

सामग्री 

  • 2-3 अंडे
  • टमाटर ( बारीक कटे हुए)
  • प्याज ( बारीक कटा हुआ)
  • हरा धनिया
  • नमक स्वादानुसार 
  • चीज
  • लाल मिर्च पाउडर 
  • काली मिर्च पाउडर

रेसिपी

एयर फ्रायर में ये ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बस आपको एयर फ्रायर बास्केट निकालनी है. उसमें बटर पेपर रखें और उसमें अंडे को फोड़कर डालें. इसके ऊपर से टमाटर, हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च डालकर इसको 3-4 मिनट के लिए एयर फ्रायर में रख दें. आप जब तक अपने दूसर काम करेंगे आपका ये हेल्दी ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो जाएगा. आप इसे ब्रेड के साथ खा सकते है. इसके साथ आप अपनी पसंदीदा चटनी या फिर केचप के साथ पेयर कर सकते है. आपको जैसा भी पसंद हो उस तरीके से इसे खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

