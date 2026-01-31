Air Fryer में अब होगी परफेक्ट कुकिंग, मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने शेयर किए कुछ ट्रिक्स

Air Fryer Hacks: अगर आप भी अपने पसंदीदा खाने को हेल्दी तरीके से खाने की सोच रहे हैं और आपने एयर फ्रायर खरीद लिया है. लेकिन जब आपने उसमें कुकिंग की तो रिजल्ट वैसा नहीं मिला जैसा सोचा था तो आपको बता दें कि आप कुछ छोटी सी गलतियां कर रहे हैं. जिस वजह से दिक्कत ये आ रही है कि या तो खाना कुरकुरा नहीं बनता, जैसे फ्राइज ढीली रह जाती हैं,या फिर बहुत सख्त और चबाने लायक नहीं हो पाता है. जैसे पनीर टिक्का या फिर बाहर से जल जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है. इसीलिए आज हम आपको एयर फ्रायर इस्तेमाल करने के 3 गोल्डन रूल बताने वाले हैं, ताकि आप ये गलतियां कभी न करें. अगर आप भी अपने एयर फ्रायर में ऐसी गलतियों से बचना चाहते हैं, मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने अपने यूट्यूब चैनल में एयर फ्रायर का इस्तेमाल करने के कुछ हैक्स को शेयर किया है. चलिए जानते हैं उन ट्रिक्स के बारे में.

फ्राइज नरम और ढीली क्यों रह जाती हैं?

जब हम एयर फ्रायर में फ्राइज बनाते हैं, तो वो पीली और नरम रह जाती हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है भाप (स्टीम) का फंस जाना. खाना पकते समय जो भाप बनती है, वो बाहर नहीं निकल पाती. इस वजह से फ्राइज, चिप्स, समोसे या नगेट्स गीले और नरम हो जाते हैं.

हम अक्सर क्या गलती करते हैं?

हम एयर फ्रायर में बहुत सारा खाना भर देते हैं और तेज आंच पर चला देते हैं. इससे बाहर का हिस्सा जल जाता है और अंदर ठीक से पकता नहीं.

सॉल्यूशन: डबल ब्लास्ट तरीका

• फ्राइज को एयर फ्रायर की टोकरी में एक ही लेयर में रखें, भीड़ न लगाएं

• पहला स्टेप: 10 मिनट तक कम तापमान पर पकाएं, ताकि अंदर से अच्छी तरह पक जाए

• दूसरा स्टेप: थोड़ा सा तेल लगाएं और 200 डिग्री पर 5 मिनट तेज तापमान दें

इससे फ्राइज सुनहरी, कुरकुरी बनेंगी.

पनीर या चिकन टिक्का सूखा और रबड़ जैसा क्यों हो जाता है?

एयर फ्रायर असल में एक बहुत तेज गर्म हवा फेंकने वाली मशीन है. ये हवा खाने की नमी तुरंत खींच लेती है, जिससे टिक्का सूखा और सख्त हो जाता है.

सॉल्यूशन: फैट शील्ड (तेल की परत)

• टिक्का मेरिनेट करते समय उसमें थोड़ा सा बेसन मिलाएं

• इससे खाने पर एक परत बन जाती है

• टिक्का को एक लाइन में रखें, भीड़ न लगाएं

• बीच में एयर फ्रायर रोकें और ऊपर से तेल या मक्खन लगाएं (इसे बेस्टिंग कहते हैं)

इससे टिक्का अंदर से जूसी और बाहर से कुरकुरा रहेगा.

बेक किया हुआ खाना ऊपर से जल और अंदर से कच्चा क्यों रहता है?

एयर फ्रायर में हीटिंग कॉइल खाने के बहुत पास होता है. इसलिए ऊपर से तेज गर्मी पड़ती है और अंदर तक गर्मी नहीं पहुंच पाती.

सॉल्यूशन: फॉयल

• पहले कपकेक मोल्ड रखें और उसमें बैटर भरें

• ऊपर से एल्युमिनियम फॉयल ढक दें

• 70% तक ऐसे ही पकने दें

इससे गर्मी अंदर तक जाएगी और ऊपर नहीं जलेगा.

कपकेक अंदर से अच्छे से पकेगा और ऊपर से सुनहरा रहेगा.

एयर फ्रायर कोई जादू नहीं है, ये साइंस है. बस तीन बातों का ध्यान रखें:

1. तापमान सही रखें

2. नमी को संभालें

3. हवा का बहाव कंट्रोल करें

