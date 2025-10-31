विज्ञापन
विशेष लिंक

Air Fryer Recipe: घर पर बनाएं बाजार में मिलने वाले मसाला पीनट्स, 2 चम्मच तेल से बनकर होंगे तैयार

Air Fryer Recipe: क्या आप भी कन्फ्यूज्ड है कि एयर फ्रायर का यूज हम अपनी इंडियन कुकिंग के लिए कैसे करें तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रेसिपी जिसे आप आसानी से एयर फ्रायर में बना सकेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
Air Fryer Recipe: घर पर बनाएं बाजार में मिलने वाले मसाला पीनट्स, 2 चम्मच तेल से बनकर होंगे तैयार
Air Fryer Recipe: एयर फ्रायर मे बनाएं मसाला पीनट्स.

Air Fryer Recipe: क्या आप भी कन्फ्यूज्ड है कि एयर फ्रायर का यूज हम अपनी इंडियन कुकिंग के लिए कैसे करें तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रेसिपी जिसे आप आसानी से एयर फ्रायर में बना सकेंगे. इसको बनाने में कम समय तो लगेगा ही साथ ही साथ आपके मील्सकम तेल में बनकर तैयार हो जाएंगे और ये टेस्टी होने के साथ ही हेल्दी भी होंगे. आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे स्नैक के बारे में जिसे हर कोई पसंद करता ही है और वो है मसालेदार पीनट्स. हालांकि बाजार में मिलने वाले मसाला पीनट्स को तेल में फ्राई किया जाता है लेकिन आप एयर फ्रायर में इसका हेल्दी वर्जन बना सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की रेसिपी.

मसाला पीनट्स एयर फ्रायर रेसिपी ( Masala Peanuts Air Fryer Recipe)

ये भी पढ़ें: Air Fryer Recipe: एयर फ्रायर में बनाएं हेल्दी और टेस्टी फ्राइड मशरूम, नोट करें रेसिपी

सामग्री 

  • बेसन एक बाउल
  • चावल का आटा 2 चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर
  • हल्दी पाउडर
  • अमचूर पाउडर
  • चाट मसाला
  • नमक
  • कच्चे मूंगफली के दाने
  • 2 चम्मच तेल
  • पानी 

रेसिपी

मसाला पीनट्स बनाने के लिए एक बाउल में बेसन लें और करीब दो टीस्पून चावल का आटा ऐड करें. ये पीनट्स को और क्रिस्पी बनाएंगे और अब इसमें कुछ बेसिक ड्राई स्पाइसेस लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, चाट मसाला और नमक और इसके बाद इसमें रॉ पीनट्स डालें और ऊपर से 2 चम्मच तेल डालकर अच्छे से पहले इसे ड्राई ही मिक्स कर लेना है. ऑयल डालने से मसाला पीनट्स के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएगा और फिर एक एक चम्मच पानी डालकर इसे मिक्स करते जाएंगे पानी एकदम थोड़ा-थोड़ा करके ही डालना है बेसन बिल्कुल भी रनी नहीं होना चाहिए. अब प्री हीटेड एयर फ्रायर में इसे रख देंगे बेस को हल्का सा ग्रीस कर लेना है ताकि उसमें पीनट्स चिपके नहीं. अब इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए पकाएं. हाफ कुक होने के बाद बास्केट को एक बार निकाल कर शेक जरूर करें और फिर से रीस्टार्ट कर दें और देखिए पीनट एकदम क्रिस्प है और अंदर तक सिके हुए हैं. इसे मार्केट स्टाइल बनाने के लिए ऊपर से चाट मसाला जरूर स्प्रिंकल करें. जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएं तो इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर के रख दें. 

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Air Fryer Recipe, Masala Peanuts In Air Fryer, Air Fryer Me Masala Peanuts Kaise Banaye, How To Make Masala Peanuts In Air Fryer
Get App for Better Experience
Install Now