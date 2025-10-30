Air Fryer Recipe: एयर फ्रायर में बनाएं हेल्दी और टेस्टी फ्राइड मशरूम, नोट करें रेसिपी

Air Fryer Mushroom: अगर आप खाने के शौकीन हैं लेकिन इसके साथ ही हेल्दी खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए हम लेकर आए हैं एयर फ्रायर में बनकर तैयार होने वाले टेस्टी फ्राइड मशरूम बनाने की रेसिपी. अगर आपको अचानक से भूख लग जाए तो ऐसे में आपको चिप्स और तले हुए स्नैक्स खाने की बजाए इसको खा सकते हैं. ये खाने में स्वादिष्ट होते हैं और कैलोरीज को भी नहीं बढ़ने देते हैं. तो चलिए जानते हैं एयर फ्राइड मशरूम बनाने की रेसिपी.

इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे फटाफट बनाकर तैयार किया जा सकता है. ये रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो हेल्दी खाना चाहते हैं लेकिन स्वाद से समझौता नहीं करना चाहते.

एयर फ्राइड मशरूम बनाने की आसान विधि

सामग्री

मशरूम (किसी भी प्रकार के)

मैदा

अंडे (2)

ब्रेडक्रम्ब्स

मसाले: नमक, काली मिर्च, इटालियन सीज़निंग, पपरिका, लहसुन पाउडर आदि

एयर फ्रायर

रेसिपी

मशरूम को पहले चौथाई और फिर आधे टुकड़ों में काट लें. इसके बाद इस प्लेट में थोड़ा सा मैदा डालें और दूसरे बाउल में अंडों को फेट कर अलग रख दें. दूसरे बर्तन में ब्रेडक्रम्ब्स लें और उसमें अपने पसंदीदा मसाले मिला लें. अब कटे हुए मशरूम को पहले मैदे में रोल करें ताकि वो अच्छे से कोट हो जाएं. फिर उन्हें फेंटे हुए अंडे में डुबोएं और लास्ट में मसालेदार ब्रेडक्रम्ब्स में लपेटें. अब इन्हें एयर फ्रायर में रखें और 200 डिग्री सेल्सियस पर 5–7 मिनट तक पकाएं. गरमा गरम मशरूम को अपनी पसंद के डिप या सॉस के साथ सर्व करें.

