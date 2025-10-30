विज्ञापन
विशेष लिंक

Air Fryer Recipe: एयर फ्रायर में बनाएं हेल्दी और टेस्टी फ्राइड मशरूम, नोट करें रेसिपी

Air Fryer Mushroom Recipe: इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे फटाफट बनाकर तैयार किया जा सकता है. ये रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो हेल्दी खाना चाहते हैं लेकिन स्वाद से समझौता नहीं करना चाहते.

Read Time: 2 mins
Share

Air Fryer Mushroom: अगर आप खाने के शौकीन हैं लेकिन इसके साथ ही हेल्दी खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए हम लेकर आए हैं एयर फ्रायर में बनकर तैयार होने वाले टेस्टी फ्राइड मशरूम बनाने की रेसिपी. अगर आपको अचानक से भूख लग जाए तो ऐसे में आपको चिप्स और तले हुए स्नैक्स खाने की बजाए इसको खा सकते हैं. ये खाने में स्वादिष्ट होते हैं और कैलोरीज को भी नहीं बढ़ने देते हैं. तो चलिए जानते हैं एयर फ्राइड मशरूम बनाने की रेसिपी.

इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे फटाफट बनाकर तैयार किया जा सकता है. ये रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो हेल्दी खाना चाहते हैं लेकिन स्वाद से समझौता नहीं करना चाहते.

एयर फ्राइड मशरूम बनाने की आसान विधि

ये भी पढ़ें: एयर फ्रायर रेसिपी: Air Fryer मे बनाएं पनीर टिक्का, नहीं पड़ेगी ओवन की जरूरत, नोट करें रेसिपी

सामग्री

  • मशरूम (किसी भी प्रकार के)
  • मैदा
  • अंडे (2)
  • ब्रेडक्रम्ब्स
  • मसाले: नमक, काली मिर्च, इटालियन सीज़निंग, पपरिका, लहसुन पाउडर आदि
  • एयर फ्रायर

रेसिपी

मशरूम को पहले चौथाई और फिर आधे टुकड़ों में काट लें. इसके बाद इस प्लेट में थोड़ा सा मैदा डालें और दूसरे बाउल में अंडों को फेट कर अलग रख दें. दूसरे बर्तन में ब्रेडक्रम्ब्स लें और उसमें अपने पसंदीदा मसाले मिला लें. अब कटे हुए मशरूम को पहले मैदे में रोल करें ताकि वो अच्छे से कोट हो जाएं. फिर उन्हें फेंटे हुए अंडे में डुबोएं और लास्ट में मसालेदार ब्रेडक्रम्ब्स में लपेटें. अब इन्हें एयर फ्रायर में रखें और 200 डिग्री सेल्सियस पर 5–7 मिनट तक पकाएं. गरमा गरम मशरूम को अपनी पसंद के डिप या सॉस के साथ सर्व करें.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Air Fryer Recipe, Air Fryer Mushrrom Recipe, How To Make Mushroom In Air Fryer, Air Fryer Me Mushroom Kaise Banaye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com