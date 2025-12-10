विज्ञापन
विशेष लिंक

अदरक खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? अदरक की तासीर कैसी होती है, अदरक में कौन सा विटामिन पाया जाता है

Ginger Benefits: यह स्वाद में लजीज मिठाई भी है और आयुर्वेदिक औषधि भी, जो इम्युनिटी बढ़ाती है, भूख खोलती है और खांसी-जुकाम को दूर रखती है.

Read Time: 3 mins
Share
अदरक खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? अदरक की तासीर कैसी होती है, अदरक में कौन सा विटामिन पाया जाता है
Ginger Benefits: सर्दियों में अदरक का सेवन करने के फायदे.

Ginger Benefits: ठंड के मौसम में सर्दी-खांसी, गले में खराश और पाचन की कमजोरी से बचने के लिए जरूरी नहीं हर बार कड़वी दवा ली जाए. लजीज चीज के साथ भी सेहत को चुस्त-दुरुस्त रखा जा सकता है. ऐसी ही एक लजीज डिश का नाम अदरक की बर्फी है. सर्दियों के मौसम में स्वाद और सेहत का साथ मिल जाए तो क्या कहना. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय पुराने लेकिन कमाल के ऐसे ही अदरक की बर्फी के नुस्खे के बारे में बताता है. यह स्वाद में लजीज मिठाई भी है और आयुर्वेदिक औषधि भी, जो इम्युनिटी बढ़ाती है, भूख खोलती है और खांसी-जुकाम को दूर रखती है. खास बात है कि अदरक की बर्फी के लिए आपको किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे घर पर ही आसानी से बना सकते हैं. 

अदरक की बर्फी बनाने का तरीका और फायदे 

मंत्रालय, अदरक की बर्फी बनाने की खास रेसिपी भी बताता है. इसके लिए ताजे अदरक, देसी गुड़ और देसी घी के साथ सौंठ, जीरा, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, पिपली और धनिया पाउडर की जरूरत पड़ती है. इसमें चाहें तो नागकेसर-विदंग भी मिला सकते हैं. तिल भी डाल सकते हैं, जिससे बर्फी और भी पौष्टिक बन जाती है.

ये भी पढ़ें: किस विटामिन की कमी से सर्दियों में सूज जाती हैं पैर की उंगलियां, क्या खाकर दूर होगी समस्या

अदरक की बर्फी के बनाने का तरीका बहुत आसान है. पहले गुड़ को धीमी आंच पर पिघलाकर गाढ़ी चाशनी बना लें. इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डालकर 5-7 मिनट भूनें. फिर घी मिलाएं और 5-10 मिनट पकाएं. इसके बाद सभी मसालों का बारीक पाउडर डालकर 8-10 मिनट और चलाते रहें. जब मिश्रण कढ़ाई छोड़ने लगे तो घी लगी थाली में फैलाकर ठंडा करें और टुकड़े काट लें. पूरी तरह ठंडी होने पर एयरटाइट डिब्बे में रखें. यह पूरे एक महीने तक बिल्कुल ताजा रहती है.

अदरक की बर्फी खाने के फायदे 

इस बर्फी के फायदे गिनाने बैठें तो खत्म नहीं होते. यह पाचन को दुरुस्त करती है, भूख बढ़ाती है, गले की खराश और सर्दी-खांसी में राहत देती है और पूरे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है. सर्दियों में रोजाना 1-2 छोटे टुकड़े खाने से ठंड से बचाव भी होता है और जोड़ों का हल्का दर्द भी कम होता है.

स्वादिष्ट अदरक की बर्फी सेहत को एक-दो नहीं, कई फायदे देती है. हालांकि, यह गर्म तासीर की होती है, इसलिए दिन में ज्यादा न खाएं और खाली पेट तो बिल्कुल न लें. जिन्हें एसिडिटी, अल्सर या पित्त की समस्या हो, उन्हें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

अदरक में कौन सा विटामिन पाया जाता है

अदरक में मुख्य रूप से विटामिन बी6, विटामिन सी पाए जाते हैं, साथ ही यह मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयरन जैसे कई मिनरल्स और जिंजरोल, शोगोल्स जैसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स से भरपूर होती है, जो इसे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण देते हैं. 

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Adrak Khane Ke Fayde, Ginger Benefits, Adrak Benefits In Winters, Adrak Me Kaun Sa Vitamin Hota Hai, Adrak Khane Se Kaun Si Bimari Thik Hoti Hai
Get App for Better Experience
Install Now