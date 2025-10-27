विज्ञापन
Acidity Ke Liye Gharelu Upay: यहां कुछ ऐसे आसान घरेलू नुस्खे को बारे में बताया गया है  जिन्हें अपनाकर आप सुबह की एसिडिटी से राहत पा सकते हैं.

सुबह होते ही होने लगती है एसिडिटी? किचन में मौजूद ये 4 चीजें करेंगी मदद
Home remedies for acidity

Acidity Ke Liye Gharelu Upay: बदलता लाइफस्टाइल और गलत खान-पान पेट से जुड़ी समस्याओं का कारण बनता जा रहा है. कई लोगों को तो रात में देर से खाने, खाली पेट रहने से, ज्यादा चाय या कॉफी पीने से, तनाव, और नींद की कमी के कारण सुबह उठते ही पेट में जलन, खट्टी डकारें, मुंह में  कड़वापन या सीने में जलन महसूस होती है, जो पेट में ज्यादा एसिड बनने की वजह से होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं लंबे समय यह समस्या शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है. अगर आप भी इन दिक्कतों से परेशान हैं और राहत पाना चाहते हैं तो यहां कुछ ऐसे आसान घरेलू नुस्खे को बारे में बताया गया है जिन्हें अपनाकर आप सुबह की एसिडिटी से राहत पा सकते हैं.

एसिडिटी से छुटकारा कैसे पाएं?

ठंडा दूध: सुबह उठते ही अगर जलन महसूस हो, तो एक गिलास ठंडा दूध का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. दूध में मौजूद कैल्शियम पेट के एसिड को संतुलित कर सकता  है और तुरंत आराम दिला सकता है.

तुलसी के पत्ते: तुलसी में नेचुरल एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो पेट की गैस और जलन को शांत करने में मदद कर सकते हैं. इस समस्या से राहत पाने के लिए आप सुबह उठकर 4 से 5 तुलसी के पत्ते चबा सकते हैं या तुलसी की चाय बनाकर पी सकते हैं. यह पाचन को भी बेहतर रखने में मदद कर सकता है.

नारियल पानी: नारियल पानी एक नेचुरल  एंटासिड की तरह काम करता है. इसमें मौजूद तत्व पेट की जलन को शांत करने में मदद कर सकते हैं. रोजाना सुबह नारियल पानी पीने से पेट को हल्का और ठंडा रखा जा सकता है.

 दालचीनी: दालचीनी को पाचन के लिए अच्छा माना जाता है. अगर आप एसिडिटी या कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो आपको दालचीनी के मसाले को एक कप पानी में आधा चम्मच डालकर उबाल लें. इसको ठंडा होने पर दिन में 5 से 6 बार पिएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

