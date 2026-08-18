आज क्या बनाऊं: बिना मैदा के बनाएं स्वाद और सेहत से भरपूर पोटली समोसे, देखें वीडियो

Aata Potli Samosa Recipe In Hindi: हर भारतीय की पहली पसंद है समोसा. ​क्या आप भी समोसे के दीवाने हैं, लेकिन मैदा और ज्यादा तेल की वजह से खुद को रोक लेते हैं? तो अब आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है. हाल ही में पूनम देवनानी ने अपने मसाला किचन (@MasalaKitchenbyPoonam) नामक यूट्यूब चैनल पर समोसा की एक रेसिपी शेयर की है. ये आटे वाले पोटली समोसे न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि इन्हें बनाना भी बेहद आसान है. त्यौहारों का सीजन हो या शाम की चाय, ये समोसे हर मौके के लिए परफेक्ट हैं.

​क्यों खास हैं ये पोटली समोसे?

​आम समोसे मैदा से बनते हैं, लेकिन यहां हमने गेहूं के आटे और सूजी का इस्तेमाल किया है, जो इसे ज्यादा सेहतमंद बनाता है. सबसे मजेदार बात ये है कि इसे बनाने के लिए आपको कोई खास शेफ की जरूरत नहीं है. तो चलिए जानते हैं इसे बनाने की रेसिपी.

अगर आप फटाफट इस रेसिपी को पढ़ना चाहते हैं, तो स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी नीचे है-

कैसे बनाएं पोटली समोसे- (How To Make Atta Potli Samosa)

​ आटे के लिए- 1.5 कटोरी गेहूं का आटा, 0.5 कटोरी बारीक सूजी, स्वादानुसार नमक, 1/2 चम्मच अजवाइन और मोयन के लिए 1/4 कटोरी घी या तेल.

1.5 कटोरी गेहूं का आटा, 0.5 कटोरी बारीक सूजी, स्वादानुसार नमक, 1/2 चम्मच अजवाइन और मोयन के लिए 1/4 कटोरी घी या तेल. ​मसाले के लिए- 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1/2 चम्मच जीरा, 2-3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, थोड़ा धनिया डंठल और 1 नींबू का रस.

1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1/2 चम्मच जीरा, 2-3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, थोड़ा धनिया डंठल और 1 नींबू का रस. ​फिलिंग के लिए- 4 उबले आलू, 1 कटोरी हरी मटर, काजू-किशमिश, हींग, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, काला नमक और सादा नमक.

विधि-

तैयारी- सबसे पहले गेहूं के आटे और सूजी में नमक, अजवाइन और घी मिलाकर सख्त आटा गूंथ लें. इसे थोड़ी देर ढककर रेस्ट करने दें. ​मसाले की तैयारी- सौंफ, धनिया, जीरा, हरी मिर्च, अदरक और धनिए के डंठल को दरदरा पीस लें. ​स्वादिष्ट फिलिंग- कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें हींग और पीसा हुआ मसाला डालकर भूनें. फिर इसमें सारे सूखे मसाले हल्दी, मिर्च, अमचूर, मटर, उबले आलू और काजू-किशमिश मिलाकर बढ़िया चटपटी फिलिंग तैयार कर लें. ​पोटली का शेप- आटे की छोटी लोइयां लेकर बेलें और बीच में फिलिंग भरकर उसे गोल पोटली जैसा आकार दे दें. ​फ्राई करें- इन्हें मीडियम आंच पर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करें. ​प्रो टिप- अगर आप तेल से बचना चाहते हैं, तो आप इसे एयर फ्रायर या ओवन में 180°C पर 15-18 मिनट तक बेक भी कर सकते हैं. इसके ऊपर थोड़े खसखस के दाने डाल देंगे, तो ये दिखने में और भी शानदार लगेंगे. ​इसे आप अपनी पसंद की हरी चटनी या मीठी चटनी के साथ सर्व करें.

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