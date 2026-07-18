आलू वाला नहीं इस बार घर पर बनाएं मार्केट स्टाइल चाइनीज समोसा, नोट करें रेसिपी

Street-Style Chowmein Samosa Recipe: नूडल्स समोसा इंडियन और चाइनीज फूड का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन स्नैक है जिन्हें थोड़ा तीखा और सॉस वाला खाना पसंद है. ये एक स्वादिष्ट रेसिपी है जिसे 30 मिनट में बनाया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं इस बेहतरीन स्नैक को बनाने की रेसिपी.
स्ट्रीट-स्टाइल चाउमीन समोसा बनाने की सामग्री:
- डीप फ्राई करने के लिए तेल
- 1 बाउल उबले हुए नूडल्स
- 1 बड़ा चम्मच तेल
- 2 लहसुन की कलियां (बारीक कटी हुई)
- 1/2 कप पनीर के टुकड़े
- 1 कटा हुआ प्याज
- 1 कटी हुई शिमला मिर्च
- 1 कटी हुई गाजर
- 1 कप कटी हुई पत्तागोभी
- स्वादानुसार नमक
- 2 छोटे चम्मच सोया सॉस
- 1 छोटा चम्मच सिरका
समोसे के लिए सामग्री
- 2 कप मैदा
- 1 कप आटा
- 1 टेबल स्पून तेल
- 1 टेबल स्पून अजवाइन
- नमक स्वादानुसार
- आटा गूंथने के लिए पानी
रेसिपी
चाउमीन तैयार करें:
1. एक कड़ाही में तेल, लहसुन और प्याज डालें. हल्का गुलाबी होने तक भूनें.
2. गाजर, शिमला मिर्च और पत्तागोभी डालें, तेज आँच पर 2-3 मिनट तक भूनें.
3. नमक, सोया सॉस, सिरका और उबले हुए नूडल्स डालें. अच्छी तरह मिलाएँ और अलग रख दें.
समोसे की पपड़ी तैयार करें:
1. मैदा और आटा मिलाएँ.
2. नमक, अजवाइन और तेल डालें.
3. पानी डालकर आटा गूँथ लें.
4. आटे को 20-30 मिनट के लिए ढककर रख दें.
समोसा तैयार करें:
1. गोल रोटी बेलें. इसे आधा काट लें.
2. उस आधे हिस्से से कोन बनाएँ. इसमें चाउमीन भरें.
3. किनारों को थोड़े पानी या तेल से सील कर दें.
4. सुनहरा होने तक डीप फ्राई करें.
5. आपका समोसा बनकर तैयार है.
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